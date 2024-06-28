В Казани на двух улицах Вахитовского и Приволжского районов частично ограничат движение транспорта
С 1 по 15 июля в Вахитовском и Приволжском районах Казани будет ограничено движение транспорта на некоторых участках улиц Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова и Павлюхина. Причиной стала реконструкция водопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Ограничения будут действовать:
- на улице Нурсултана Назарбаева возле зданий №16 и №48, а также вблизи жилого дома №35 корп.1;
- на улице Марселя Салимжанова рядом со зданием №27;
- на улице Павлюхина вблизи постройки №73.
Также с 22.00 до 5.00 будет ограничено движение по улице Нурсултана Назарбаева в месте пересечения с улицей Марселя Салимжанова.
Напомним, в Казани 27 и 28 июня ограничат движения транспорта из-за проведения забега «Ночная Казань». Ограничения будут действовать в ночное время суток.
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