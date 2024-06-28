В Казани выбирают название для нового детского парка на набережной Казанки
В Казани стартовало голосование за название нового парка. По сообщениям мэрии города, до 30 августа его возведут на набережной реки Казанки.
Парк станет одним из самых больших в Татарстане и будет включать зоны для детей и подростков — с качелями, игровыми площадками, живым лабиринтом, фонтаном и другими интересными площадками для игр.
Среди предложенных названий:
- «Су баласы / Дети воды»;
- «Юл (а)»;
- «Елмай»;
- «Уен / Игра»;
- «Айда Парк / Ай-Да Парк!».
Также сегодня стало известно, что в районе Кировской дамбы Казани собираются засыпать часть водохранилища. На этом месте планируют построить зону отдыха.
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