В Казани выбирают название для нового детского парка на набережной Казанки

В Казани стартовало голосование за название нового парка. По сообщениям мэрии города, до 30 августа его возведут на набережной реки Казанки.

Парк станет одним из самых больших в Татарстане и будет включать зоны для детей и подростков — с качелями, игровыми площадками, живым лабиринтом, фонтаном и другими интересными площадками для игр.

Среди предложенных названий:

«Су баласы / Дети воды»;

«Юл (а)»;

«Елмай»;

«Уен / Игра»;

«Айда Парк / Ай-Да Парк!».

Также сегодня стало известно, что в районе Кировской дамбы Казани собираются засыпать часть водохранилища. На этом месте планируют построить зону отдыха.