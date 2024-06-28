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В Казани выбирают название для нового детского парка на набережной Казанки

13:52, 28.06.2024
В Казани выбирают название для нового детского парка на набережной Казанки
Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В Казани стартовало голосование за название нового парка. По сообщениям мэрии города, до 30 августа его возведут на набережной реки Казанки.

Парк станет одним из самых больших в Татарстане и будет включать зоны для детей и подростков — с качелями, игровыми площадками, живым лабиринтом, фонтаном и другими интересными площадками для игр.

Среди предложенных названий:

  • «Су баласы / Дети воды»;
  • «Юл (а)»;
  • «Елмай»;
  • «Уен / Игра»;
  • «Айда Парк / Ай-Да Парк!».

Также сегодня стало известно, что в районе Кировской дамбы Казани собираются засыпать часть водохранилища. На этом месте планируют построить зону отдыха.

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