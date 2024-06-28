«До конца года сделаем»: Россия и Беларусь планируют отменить роуминг между странами

Фото: Максим Платонов

До конца 2024 года планируется отменить роуминг между российскими и белорусскими операторами связи. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. По его словам, работа по отмене роуминга ведется в соответствии с поручением глав обоих государств.

— Мы планируем, как нам президенты поручили... до конца года сделаем, — сказал вице-премьер.

О планах отмены роуминга в начале мая рассказывал и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на заседании в Совете Федерации.