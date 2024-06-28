Instagram* запускает тестирование ИИ-чатов

Компания Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена) объявила о начале тестирования ИИ-чатов в Instagram*. Тестирование стартует в США и даст возможность пользователям взаимодействовать с ИИ-персонажами, разработанными через Meta AI Studio. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил, что эти чат-боты будут помечены как ИИ, чтобы пользователи были в курсе их природы.

Эксперты считают, что внедрение ИИ-чатов может значительно улучшить взаимодействие между пользователями и создателями контента. Это особенно актуально для тех, кто не успевает отвечать на все входящие сообщения от своих подписчиков. Первые версии таких ИИ были разработаны совместно с популярными аккаунтами.

Тестирование начнется на ограниченном числе пользователей, примерно 50 аккаунтах. В ближайшие месяцы компания планирует расширить функционал, а в августе запустить ИИ-чаты на всей платформе. В долгосрочной перспективе Meta намерена предоставить возможность работы с ИИ-чатами не только крупным создателям контента, но и малому бизнесу, чтобы они могли более эффективно взаимодействовать с клиентами.

Meta впервые анонсировала AI Studio на своей прошлогодней конференции разработчиков, предоставив возможность бизнесам создавать кастомизированные чат-боты. Сейчас компания продолжает развивать это направление, стремится улучшить технологии и сделать их доступными для широкой аудитории.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.



Екатерина Петрова