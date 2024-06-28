Сочи стал самым популярным местом отдыха россиян в июле

Фото: Максим Платонов

Самым популярным направлением для отдыха в июле стал Сочи. Туда было куплено 12,90% всех билетов. Город привлекает туристов своими пляжами, развитой туристической инфраструктурой и возможностью совмещать пляжный отдых с активными занятиями в горах Красной Поляны. Летом здесь проходят многочисленные фестивали, спортивные мероприятия и культурные события. Средняя стоимость билета туда-обратно в Сочи составляет 27 063 рубля, сообщает «Газета.ru».

На втором месте оказалась Москва с 9,56% купленных билетов. Столица России предлагает своим гостям богатую культурную программу, множество музеев, театров и исторических памятников. Летом в Москве особенно приятно гулять по зеленым паркам и набережным, посещать концерты и фестивали на открытом воздухе. Путешествие в Москву обойдется в среднем в 17 907 рублей за билет туда-обратно.

Третье место занял Санкт-Петербург, куда отправятся 8,94% россиян. Город славится своими белыми ночами, исторической архитектурой и многочисленными музеями, включая Эрмитаж. Летние месяцы здесь насыщены культурными событиями, концертами и фестивалями. Стоимость билета туда-обратно в Санкт-Петербург составляет в среднем 19 397 рублей. Также в число популярных направлений вошли Калининград (4,86%), Минеральные Воды (2,89%) и другие города.

В начале июня министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что внутренний туристический поток в России в 2024 году может превысить 90 млн поездок. Это на 7 млн больше, чем годом ранее.

Разиль Самигуллин