Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах для контрактников, участвующих в СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции по контракту, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, контрактникам, получавшим ранее пенсию за выслугу лет, будет предоставляться дополнительная ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии. Эта мера поддержки также распространяется на военнослужащих, выведенных из состава воинских частей для восстановления боевой способности или для обучения по военно-учетным специальностям. Данные выплаты будут производиться не более трех месяцев.

В конце мая президент России Владимир Путин также подписал закон, согласно которому супруги погибших военнослужащих смогут получать пенсию по потере кормильца. Это право сохраняется при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет.

Разиль Самигуллин