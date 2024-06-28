Минюст инициирует ряд поправок о принудительных работах для 65 составов преступлений

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Минюст разрабатывает проект концепции уголовно-правовой политики России, сообщил глава министерства Константин Чуйченко на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума, передают «Ведомости». В проекте большое внимание уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы.



Кроме того, Минюст занимается гуманизацией законодательства об административных правонарушениях и уголовно-исполнительной системы. По словам министра, ведомство уже разработало проекты нового КоАП и ПКоАП, которые проходят межведомственное согласование.

В рамках гуманизации уголовного права Минюст предлагает ввести более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного. Как отметил министр, число повторных преступлений после исправительных центров «кратно ниже», чем рецидивов после мест лишения свободы.

Он не уточнил, о каких конкретно преступлениях идет речь.