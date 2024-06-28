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Банк ЗЕНИТ полностью отменяет комиссию за оплату ЖКХ

13:40, 28.06.2024
Банк ЗЕНИТ полностью отменяет комиссию за оплату ЖКХ
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Зенит

С 1 июля Банк ЗЕНИТ отменяет комиссию за оплату услуг ЖКХ для всех клиентов. Теперь оплачивать коммунальные услуги без лишних затрат можно не только онлайн, но и в офисах банка, а также в банкоматах и терминалах.

Клиенты Банка ЗЕНИТ по-прежнему могут воспользоваться быстрой и удобной оплатой в интернет-банке и мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн (16+) без посещения банковского отделения. Среди других преимуществ можно выделить возможность контролировать свои оплаты, сохранять или отправлять чеки для подтверждения операций, а также настроить регулярные платежи.

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