В Дагестане силовики провели обыски в спортклубе смешанных единоборств имени Нурмагомедова

В спортивном клубе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, прошли обыски, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах Дагестана. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию клуба. По словам собеседника агентства, это связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте. Один из ликвидированных боевиков ранее тренировался в этом спортивном клубе.



Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал в соцсетях, что ликвидированный боевик несколько лет назад провел пару месяцев на тренировках в клубе Абдулманапа Нурмагомедова. Однако Хабиб подчеркнул, что этот человек не был воспитанником клуба его отца.

— Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели, — заявил журналистам Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 23 июня боевики совершили нападение на несколько объектов в регионе. В связи с трагедией в Дагестане объявлен трехдневный траур. Семьям пострадавших будет оказана материальная помощь