«Дерзайте, учитесь, будьте нашим будущим»

Как в Нижнекамске популяризируют рабочие профессии среди молодежи

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Татарстане наблюдается дефицит кадров. И Нижнекамск в этом вопросе не исключение. Нехватка рабочих рук ощущается практически во всех отраслях экономики. Чтобы уменьшить отток молодежи из города, производственники стараются создать максимально комфортные условия для работы, повышения квалификации и привлечения молодых специалистов. Немалую роль в популяризации рабочих профессий играют конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», где специалисты нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей демонстрируют свои высокие профессиональные навыки. Наравне с опытными участниками соревнуются и нынешние студенты, которые, глядя на них, принимают решение связать свою жизнь с производством. На одном из таких конкурсов побывал корреспондент «Реального времени».

Праздник рабочих профессий



По традиции конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоялся в Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

Участники соревновались в трех компетенциях. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Лучших из лучших среди своих работников выявляло АО «ТАИФ-НК». Участники соревновались в трех компетенциях: «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» и «Приборист».



На торжественном открытии руководитель группы технического обучения предприятия Антон Тухватуллин отметил, что это не просто конкурс, а настоящий праздник рабочих профессий.

Антон Тухватуллин отметил, что это не просто конкурс, а настоящий праздник рабочих профессий. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— На конкурсе «Лучший по профессии» мы собираемся уже в седьмой раз. Прибористы и сварщики — третий. Все благие намерения на нашем предприятии переходят в добрую традицию. Хочется поздравить и пожелать всем участникам ответственной работы, побед и хороших результатов, — обратился он к присутствующим, добавив, что в этом году конкурсные задания были усложнены и доведены до республиканского уровня.



— Победители представят наше предприятие на престижном конкурсе рабочих профессий «Алабуга Скиллс», — подытожил Антон Тухватуллин.



«Наша профессия еще много лет будет актуальна»



В компетенции «Приборист» соревновались 11 участников, трое из которых — студенты КНН. По словам председателя жюри Ильдара Хайбуллина, профессия прибориста сегодня одна из самых востребованных на рынке труда. Она требует хороших знаний в области физики и других точных наук.

По словам председателя жюри Ильдара Хайбуллина, профессия прибориста сегодня одна из самых востребованных. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Приборист должен уверенно читать электрические и монтажные схемы, знать технологию установки различных приборов, а также уверенно пользоваться слесарным и монтажным инструментом.



— Раньше прибористы считались слесарями КИП. Времена идут, наша профессия переформатируется. Сейчас на предприятиях представлены уже современные, цифровые приборы. Прибористы не просто «крутят гайки», а пользуются специальными hart-коммуникаторами для подключения и настройки приборов. Для их обслуживания необходимы расширенные знания, — подчеркнул он.

Приборист должен читать электрические и монтажные схемы, знать технологию установки различных приборов. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Прибористам предстояло пройти два этапа соревнований. Сначала блеснуть знаниями в теории, ответив на скорость на 44 вопроса, а затем продемонстрировать свои навыки на практике — произвести ремонт и замену измерительных приборов.



Участник конкурса Ринас Зайнуллин справился с теорией за считаные минуты. Вопросы ему показались несложными. Говорит, что профессию свою любит. Хотя, признается, любовь эта была не с первого взгляда.

Участник конкурса Ринас Зайнуллин справился с теорией за считаные минуты. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Поступил на прибориста, потому что обещали стипендию в 5 тысяч рублей. Для этого необходимо было учиться без троек и потом отработать несколько лет на «Нижнекамскнефтехиме». Отработав положенное время, уволился и ушел на нефтеперерабатывающее предприятие. Со временем втянулся в профессию. В конкурсе участвую впервые, мне очень интересно попробовать свои силы. Если показать хороший результат, то можно разряд повысить и получить финансовое вознаграждение, — с улыбкой говорит Ринас.



Впервые от предприятия в компетенции «Приборист» участвовали два друга Александр Чепко и Михаил Назаров. Что интересно, ребята еще студенты — дипломы об окончании колледжа получат через несколько дней. Но несмотря на это, уже являются полноценными работниками компании. Александр и Михаил последние полгода обучались по дуальной системе обучения, совмещая одновременно практику и официальное трудоустройство.

Прибористам предстояло пройти теорию и практику. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В октябре прошлого года из колледжа нас направили на дуальное обучение. Мы и учились, и получали заработную плату наравне с работниками предприятия. Пока учились в колледже, часто принимали участие в подобных конкурсах. Поэтому я уверен в своих силах, готовился, повторял основные моменты в метрологии. Практические задания, на мой взгляд, самые интересные. Необходимо будет произвести монтаж и демонтаж приборов, определить дефектные и выработавшие свой ресурс приборы, — сказал Александр.



Его однокурсник и коллега Михаил добавил, что большую помощь в подготовке к конкурсу оказали наставники, которые всегда были рядом и всячески поддерживали.

Михаил Назаров отметил, что большую помощь в подготовке к конкурсу оказали наставники. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— У нас очень интересная работа, все время находишься в мыслительном процессе. Необходимо чинить, настраивать приборы, каждый раз что-то новое происходит. Когда мне предложили участвовать в конкурсе «Лучший по профессии», я сразу согласился. Наставники поддержали. Надеюсь на хорошие результаты. Наша профессия еще много лет будет актуальна. В дальнейшем планирую поступить в институт, но сначала схожу в армию, — рассказал Михаил Назаров.



Вместе с работниками предприятия испытания проходил студент второго курса Даниил Хасаншин. По его словам, участие в конкурсе «Лучший по профессии» — отличный шанс заявить о себе. Ребят, занимающих призовые места, в будущем приглашают на работу ведущие предприятия города.

Вместе с работниками предприятия испытания проходил студент второго курса Даниил Хасаншин. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Выбор профессии сделал спонтанно. Сомневался между аппаратчиком и киповцем. Не пожалел, что поступил именно на эту специализацию. Мне нравится изучать разные приборы. На третьем курсе у нас будет дуальная система обучения, планирую учиться и работать, — рассказал он.



Принять участие в профессиональном конкурсе «Лучший по профессии» могут студенты, которые учатся только на четыре и пять. Как отметила заместитель директора по учебно-практической работе колледжа нефтехимии и нефтепереработки Ольга Вятчанникова, за талантливую молодежь идет настоящая борьба между предприятиями. Ребята идут туда, где больше заработная плата, лучшие условия труда, есть шансы вырасти по карьерной лестнице, где разработан большой социальный пакет.

Принять участие в профессиональном конкурсе «Лучший по профессии» могут студенты, которые учатся только на четыре и пять. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Наши ребята показывают достойные результаты на профконкурсах, тянутся за производственниками. Среди тех, кто сегодня представляет нефтеперерабатывающее предприятие, много наших бывших выпускников. Мы ими гордимся, — сказала она.



«Сварочная работа — одна из основополагающих профессий»



Пока прибористы выясняли, кто из них сильнее, в соседнем здании в борьбу включились мастера сварочного дела. Работу конкурсантов здесь также оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты предприятия, обладающие высокой квалификацией и профессиональными знаниями.

Пока прибористы выясняли, кто из них сильнее, в соседнем здании в борьбу включились мастера сварочного дела. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Поздравляю вас с этим прекрасным днем! Желаю всем успехов в профессии. Сварочная работа — одна из основополагающих профессий. Благодаря вам создаются надежные и прочные конструкции. Проявите свои способности и покажите профессионализм, — обратился к конкурсантам начальник сварочного участка НПЗ Павел Красноперов.



Он также отметил, что профессия сварщика сегодня востребована как никогда и каждая отрасль производства нуждается в достойных специалистах. Такие конкурсы позволяют выявить лучших сварщиков и укрепить их профессиональный фундамент.

— Оценивать участников будем строго. Особое внимание будет уделено соблюдению техники безопасности при выполнении сварки, качеству сварного соединения, а также соблюдению норматива времени, предусмотренного на выполнение практического задания, — заключил Павел Красноперов

Работу конкурсантов здесь также оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты предприятия. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В конкурсе приняли участие 11 человек, двое из которых студенты. Рустем Хоснуллин более 10 лет в профессии. В конкурсе профессионального мастерства участвует в четвертый раз, дважды представлял свое предприятие на «Алабуга Скиллс». Без призовых мест не оставался ни разу.



— Я участвую в компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Ручная дуговая сварка менее прихотливая в работе, более доступная. Сегодня собрались сильные ребята, опытные. Накал страстей будет нешуточный. Такие конкурсы очень нужны работникам. Они помогают вырасти по карьерной лестнице. Об этом я знаю на своем личном опыте. Сейчас я выполняю обязанности мастера своего участка. Молодым хочу пожелать не лениться, стараться — и тогда все получится, — уверен Рустем Хоснуллин.



Электрогазосварщик Расул Закиров пришел с твердым намерением занять призовое место. В прошлый раз, признается он, не хватило совсем немного времени.

Электрогазосварщик Расул Закиров пришел с твердым намерением занять призовое место. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Я проанализировал все свои прошлые ошибки. Постараюсь в этот раз быть более внимательным. Конкуренции между участниками нет. Все мы давно работаем вместе, дружим. Это будет интересный опыт для каждого из нас, — поделился впечатлениями до начала конкурсного задания Расул.



«Эмоции зашкаливают! Я ждал этой победы»



Имена искусных мастеров сварочного дела, впрочем, как и лучших прибористов, стали известны спустя несколько часов, после подведения итогов конкурса. Торжественная церемония награждения прошла в актовом зале колледжа.



Третье место в компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом» занял работник НПЗ Дамир Кубеев, вторым стал представитель КГПТО Алексей Хабибуллин, победу одержал победитель прошлогоднего конкурса работник НПЗ Рустем Хоснуллин.

Торжественная церемония награждения прошла в актовом зале колледжа. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» третье место занял представитель Нефтеперерабатывающего завода Булат Насибуллин, второе — работник Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Степан Окулко, первое место завоевал Константин Буров с НПЗ.



Среди прибористов третье место досталось Александру Чепко из КГПТО, второе занял Ринас Зайнуллин с завода Бензинов, победителем стал Булат Зиганшин с Нефтеперерабатывающего завода.



— Эмоции зашкаливают! Я ждал этой победы, готовился, несмотря на то, что мало времени было. Это вознаграждение за мои старания. Я занял первое место, как и хотел. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели, только вперед! — не скрывая радости, сказал Булат.

Среди прибористов третье место досталось Александру Чепко, второе занял Ринас Зайнуллин, победителем стал Булат Зиганшин. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Всем участникам и победителям были вручены дипломы и памятные подарки, прозвучали слова благодарности и поздравления и в адрес организаторов. Руководитель группы технического обучения предприятия Антон Тухватуллин поблагодарил участников за старания, а молодежи пожелал ориентироваться на своих старших коллег и стремиться только к лучшим результатам. Он отметил, что знания и навыки — залог безопасной и качественной работы.



— В завершение конкурса хочу обратиться к студентам, молодым нашим специалистам: никогда не останавливайтесь на достигнутом — дерзайте, учитесь, будьте нашим будущим и стремитесь к лучшему! — торжественно заключил он.

