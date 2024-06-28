Объявлены лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»
Жюри премии опубликовало длинные списки в номинациях «Просветитель» и «Просветитель.Перевод». В этом году в лонг-лист вошли 52 книги по научно-популярной литературе, как русскоязычные, так и переведенные. Всего на соискание было выдвинуто более 280 книг от 67 издательств.
Длинный список премии «Просветитель»:
- Алексей Алексенко. Секс с учеными: половое размножение и другие загадки биологии. — Альпина нон-фикшн, 2024.
- Дмитрий Антонов. Нимб и крест: как читать русские иконы. — АСТ, 2023.
- Ольга Арнольд. Полевые биологи в лицах. — АРХЭ, 2023.
- Павел Басинский. Подлинная история Анны Карениной; Подлинная история Константина Левина (дилогия). — Редакция Елены Шубиной, 2022, 2024.
- Александр Бердичевский, Александр Пиперски. Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике. — Альпина нон-фикшн, 2022.
- Светлана Гурьянова. В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке. — Бомбора, 2024.
- Станислав Дробышевский. Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции. — Бомбора, 2024.
- Леонид Еленин. Кометы. Странники Солнечной системы. — Бомбора, 2024.
- Ольга Елина. Картинки с выставки: наука и технологии в раннем СССР (по материалам Всероссийской выставки 1923 года). — Рутения, 2024.
- Андрей Журавлев. Как живые: двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные. — Альпина нон-фикшн, 2024.
- Андрей Иванов. Архитектура без архитектора. Вернакулярные районы городов мира. — Слово/Slovo, 2023.
- Ася Казанцева (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности. — CORPUS, 2023.
- Мария Кондратова. Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них. — Альпина нон-фикшн, 2019.
- Иван Курилла. Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США. — Альпина Паблишер, 2024.
- Андрей Ланьков. Не только кимчхи: история, культура и повседневная жизнь Кореи; К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР (дилогия). — Альпина нон-фикшн, 2024, 2020.
- Наталия Лебина. Хрущевка: советское и несоветское в пространстве повседневности. — Новое литературное обозрение, 2024.
Репортаж о презентации книги Наталии Лебиной «Хрущевки» читайте здесь.
- Иван Лесков. Дышите носом: что нужно знать о современных методах лечения болезней носа. — Альпина Паблишер, 2023.
- Александр Марков, Елена Наймарк. Перспективы отбора. От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества. — CORPUS, 2019.
- Павел Полян. Бабий Яр. Реалии. — The Historical Expertise, 2024.
- Алексей Семихатов. Сто лет недосказанности: квантовая механика для всех. — Альпина нон-фикшн, готовится к изданию.
- Павел Филин, Евгений Вершинин (ум.), Сергей Кухтерин, Михаил Наймарк. Коч — судно полярных мореходов XVII века. Новые данные. — Паулсен, 2022.
- Леонид Фишман. Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента. — Изд. дом Высшей школы экономики, 2024.
- Тимофей Чернов. Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать. — Фитон XXI, 2024.
- Яна Чехановец. Иерусалим земной и подземный. — Слово/Slovo, 2024.
- Татьяна Шишкова. Внеждановщина: советская послевоенная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом. — Новое литературное обозрение, 2023.
Лонг-лист премии «Просветитель.Перевод»:
- Томас Рейнертсен Берг. Театр мира. История картографии / пер. с норв.: Евгения Воробьева; редактор Сергей Кокурин. — Ад Маргинем Пресс, 2023.
- Майкл Брукс. Искусство большего. Как математика создала цивилизацию / пер. с англ.: Заур Мамедьяров; научный редактор Константин Кноп; редактор Максим Череповский. — CORPUS, 2024.
- Бенджамин Вургафт, Мерри Уайт. Искусство вкуса. Кулинарная история человечества / пер. с англ.: Александра Глебовская; редакторы Олег Бочарников, Сергей Гуков. — Individuum, 2024.
- Карло Гинзбург. Соотношения сил. История, риторика, доказательство / пер. с итал.: Михаил Велижев; научный редактор Всеволод Зельченко. — Новое литературное обозрение, 2024.
- Стивен Гринблатт. Взлет и падение Адама и Евы / пер. с англ.: Полина Якушева, Артем Прожога; ответственный редактор Олеся Паламарчук; редакторы Светлана Рудзиевская, Мария Табырца. — Лед, 2023.
- Ник Грум. Толкин и его легендариум. Создание языков, мифический эпос, бесконечное Средиземье и Кольцо Всевластья / пер. с англ.: Василий Горохов; научный редактор Алексей Ионов; ведущий редактор Марина Нефедова; литературный редактор Светлана Полежаева. — Манн, Иванов и Фербер, 2024.
- Алексис Драос. Астрономия в искусстве: от эпохи Возрождения до наших дней / пер. с франц.: Надежда Бунтман; научный редактор Михаил Шевченко; редактор Елена Борисова. — Арт Волхонка, 2023.
- Ева Иллуз, Эдгар Кабанас. Фабрика счастливых граждан: как индустрия счастья контролирует нашу жизнь / пер. с англ.: Анна Рахманько; научный редактор Александр Павлов; ответственный редактор Алина Климкина; литературный редактор Нина Горская. — Лед, 2023.
- Эд Йонг. Необъятный мир: как животные ощущают скрытую от нас реальность / пер. с англ.: Мария Десятова; научный редактор Михаил Никитин; редактор Петр Фаворов. — Альпина нон-фикшн, 2024.
- Лидия Канг, Нэйт Педерсен. Нулевой пациент: нестрашная история самых страшных болезней в мире / пер. с англ.: Дарья Юрина; редактор Дарья Ивановская. — Лайвбук, 2023.
- Кевин Лейланд. Неоконченная симфония Дарвина: как культура формировала человеческий разум / пер. с англ.: Мария Десятова; научный редактор Елена Наймарк; редактор Виктория Сагалова. — Альпина нон-фикшн, 2024.
- Джонатан Лосос. От саванны до дивана: эволюционная история кошек / пер. с англ.: Елена Борткевич; научный редактор Анжелика Клекот; редактор Олег Бочарников. — Альпина нон-фикшн, 2024.
- Синклер Маккей. Шифры цивилизации: коды, секретные послания и тайные знаки в истории человечества / пер. с англ.: Иван Богданов; научный редактор Максим Суравегин; литературный редактор Ольга Бараш. — Альпина Паблишер, 2023.
- Рагувир Партасарати. Простое начало. Как четыре закона физики формируют живой мир / пер. с англ.: Заур Мамедьяров; редактор Ольга Волкова. — CORPUS, 2024.
- Стюарт Ричи. Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке / пер. с англ.: Алена Якименко; редактор Екатерина Владимирская. — CORPUS, 2024.
- Карло Ровелли. Гельголанд. Красивая и странная квантовая физика / пер. с итал.: Андрей Дамбис; шеф-редактор Юлия Лаврова; ответственный редактор Юлия Клюшина. — Бомбора, 2024.
- Колин Таброн. Амур. Между Россией и Китаем / пер. с англ.: Евгений Поникаров; шеф-редактор Юлия Лаврова; ответственный редактор Юлия Клюшина. — Бомбора, 2024.
- Мария Татар. Тысячеликая героиня: женский архетип в мифологии и литературе / пер. с англ.: Ксения Артамонова; редактор Екатерина Иванкевич. — Альпина Паблишер, 2023.
- Гвидо Тонелли. Книга Бытия. Общая история происхождения / пер. с итал.: Дмитрий Баюк; научный редактор Михаил Шевченко; редактор Ирина Гачечиладзе. — CORPUS, 2022.
- Стивен Уокер. Первый: новая история Гагарина и космической гонки / пер. с англ.: Наталья Лисова (ум.); научный редактор Игорь Лисов; редактор Вячеслав Ионов. — Альпина нон-фикшн, 2024.
Рецензию на книгу Стивена Уокера «Первый» читайте здесь.
- Майя Фоукс, Рубен Фоукс. Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года / пер. с англ.: Владимир Петров; редакторы Ольга Гаврикова, Александра Шаповалова. — Ад Маргинем Пресс, 2024.
- Юлиане Фюрст. Цветы, пробившие асфальт: путешествие в Советскую Хиппляндию / пер. с англ.: Ирина Косалс; научный редактор Софья Тимофеева. — Новое литературное обозрение, 2023.
- Фрэнк Хольт. Когда деньги говорят. История монет и нумизматики от древности до поп-культуры / пер. с англ.: Александр Акопян; редактор Юлия Клюшина. — Бомбора, 2023.
- Беттина Штангнет. Эйхман до Иерусалима. Спокойная жизнь массового убийцы / пер. с нем.: Владимир Найденов; научный редактор Константин Залесский. — Издательство редких книг; ООО «Буки Веди», 2023.
- Джордан Элленберг. Форма реальности. Скрытая геометрия стратегии, информации, общества, биологии и всего остального / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Михаил Гельфанд (признан Минюстом РФ иностранным агентом); ответственный редактор Юлия Константинова. — Манн, Иванов и Фербер, 2023.
20 июня был также объявлен короткий список спецнаграды «ПолитПросвет». Короткие списки премий «Просветитель» будут известны до 30 сентября.
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
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