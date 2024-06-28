Эксперт: доллар не поднимется выше 90 рублей

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что доллар может вернуться к показателям в 90—93 рубля. Данное заявление учитывает непредсказуемость на рынке и адаптацию к условиям новых ограничений при реализации негативного сценария, сообщает RT.

— При этом в ближайшие дни не ожидаю роста курса выше 90 рублей за доллар. Макроэкономическая и политическая стабильность в России обеспечивает все необходимые условия для сильной позиции рубля в начале второго полугодия. К середине лета доллар вряд ли восстановит свои июньские потери, — заявил Владислав Антонов.

По мнению аналитика, к негативным факторам, которые способствуют ослаблению рубля, относятся: дальнейшее ужесточение санкций, снижение цен на экспортируемые товары и увеличение импорта через параллельный импорт. Напротив, позитивными показателями, которые укрепят рубль, являются: повышение ключевой ставки ЦБ России, увеличение экспортных доходов, ужесточение валютного контроля.

Стоит подчеркнуть, что 17 июня Центральный банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров нашей страны. Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, в мае 2024 года этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с апрелем.

Разиль Самигуллин