Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за рекордную сумму

Акварельная иллюстрация, созданная художником Томасом Тейлором для обложки первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», продана на аукционе Sotheby's за 1,9 млн долларов.

По информации аукционного дома, Тейлор стал первым, кто визуализировал образ Гарри Поттера, используя описание из книги Роулинг. Он определил, как мир увидит знаменитого мальчика-волшебника с темными волосами, круглыми очками и шрамом в виде молнии на лбу. Создание этой акварельной иллюстрации стало отправной точкой в формировании визуального восприятия персонажа.

Иллюстрация, выполненная в 1997 году, стала самым дорогим лотом, связанным с франшизой «Гарри Поттер». На момент создания иллюстрации Тейлору было всего 23 года, и он закончил работу всего за два дня после получения копии рукописи книги.

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Екатерина Петрова