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Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в работе детских аттракционов

21:08, 28.06.2024
Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в работе детских аттракционов
Фото: Максим Платонов

В ходе проверки соблюдения требований безопасности аттракционов прокуратура города Набережные Челны обнаружены нарушения технического регламента «О безопасности аттракционов», сообщает пресс-служба ведомства.

У предпринимателей отсутствовали необходимые документы, информационные таблички, журналы проверки и медицинская аптечка. Это является нарушением правил оказания услуг развлекательного характера для детей и создает угрозу их безопасности.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Постановления направлены в Гостехнадзор для рассмотрения по существу.

Напомним, в ходе проверки детской площадки в казанском парке «Лядской сад» прокуратура выявила неудовлетворительное техническое состояние игровых установок.

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