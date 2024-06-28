Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в работе детских аттракционов

Фото: Максим Платонов

В ходе проверки соблюдения требований безопасности аттракционов прокуратура города Набережные Челны обнаружены нарушения технического регламента «О безопасности аттракционов», сообщает пресс-служба ведомства.



У предпринимателей отсутствовали необходимые документы, информационные таблички, журналы проверки и медицинская аптечка. Это является нарушением правил оказания услуг развлекательного характера для детей и создает угрозу их безопасности.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Постановления направлены в Гостехнадзор для рассмотрения по существу.

Напомним, в ходе проверки детской площадки в казанском парке «Лядской сад» прокуратура выявила неудовлетворительное техническое состояние игровых установок.