ДЦМР может присоединиться к больнице с перинатальным центром в Нижнекамске

После объединения учреждение продолжит работу под названием «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром»

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске проведут реорганизацию двух медицинских учреждений. Детский центр медицинской реабилитации присоединят к Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

После объединения учреждение продолжит работу под названием «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром». Основные направления деятельности сохранятся.

Реорганизация будет проведена в рамках запланированных расходов на 2026 год. Финансирование обеспечат за счет средств бюджетов обоих учреждений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения Татарстана выступит учредителем и будет контролировать проведение всех мероприятий. Также ведомство обеспечит соблюдение гарантий и компенсаций для сотрудников, утвердит государственное задание и внесет изменения в устав учреждения после завершения реорганизации. Имущество реорганизованных учреждений передадут в установленном порядке. Министерство земельных и имущественных отношений республики должно будет закрепить его за новым учреждением и оформить права на земельные участки.

Напомним, ранее в Нижнекамске назначили нового главврача перинатального центра. До того новый руководитель работал в медслужбе управления особой экономической зоны «Алабуга».

Наталья Жирнова