Россия назвала необоснованными обвинения ЕС в кибератаках

Заявление прозвучало после введения Евросоюзом санкций против России из-за предполагаемой кибердеятельности

Постпредство России при Евросоюзе заявило, что Брюссель выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы по поводу якобы вредоносной кибердеятельности, сообщает ТАСС.

Российские дипломаты сообщили, что довели свою позицию до представителей Европейской внешнеполитической службы на встрече 14 июля. По их словам, ЕС вместо диалога продолжает использовать публичные обвинения. Заявление прозвучало после введения Евросоюзом санкций против России из-за предполагаемой кибердеятельности.

В российской миссии также напомнили, что Москва участвовала в разработке Конвенции ООН против киберпреступности, принятой в декабре 2024 года, и выступает за мирное использование киберпространства.

Наталья Жирнова