В Солнечногорске ввели режим ЧС после падения беспилотников

Режим ЧС распространяется на четыре многоквартирных дома на улицах Банковской, Баранова и в Военном городке

В городском округе Солнечногорск Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотных летательных аппаратов. Он действует с 04:50 13 июля, следует из постановления администрации городского округа.

Режим ЧС распространяется на четыре многоквартирных дома на улицах Банковской, Баранова и в Военном городке. Для жителей организовали пункты временного размещения в школах №4, 5 и лицее №7. Эвакуированных обеспечат питанием и при необходимости разместят на постоянной основе.

До 14 июля специалисты должны были обследовать техническое состояние пострадавших домов, а до 24 июля провести комплексную проверку объектов недвижимости. Контроль за ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации возложен на заместителя главы городского округа.

В ночь с 12 на 13 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. По данным властей, над регионом было сбито и подавлено 81 БПЛА, в том числе над Солнечногорском.

В Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Во время атаки в поселке Пионерский городского округа Истра погибли три человека, еще трое получили ранения. Также повреждения были зафиксированы в деревне Бабкино под Истрой и в многоквартирном доме в Можайске.

Наталья Жирнова