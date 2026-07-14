Россияне назвали доход, который считают признаком богатой жизни
За последние годы представление о достатке заметно изменилось. В 2005 году россияне называли порогом богатства доход около 94,9 тыс. рублей в месяц на одного человека
Россияне считают, что для «богатой жизни» человеку необходимо зарабатывать в среднем 393,3 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса 1,6 тыс. человек.
За последние годы представление о достатке заметно изменилось. В 2005 году россияне называли порогом богатства доход около 94,9 тыс. рублей в месяц на одного человека.
Россияне, родившиеся в 2001 году и позже, считают достаточным для богатой жизни доход около 310,9 тыс. рублей в месяц.
Самые высокие ожидания по уровню дохода показали участники опроса, родившиеся в период с 1968 по 2000 год. Представители реформенного поколения (1968—1981 годы рождения) назвали сумму в среднем 428,7 тыс. рублей в месяц. Среди старших миллениалов (1982—1991 годы) показатель составил 464 тыс. рублей, среди младших миллениалов (1992—2000 годы) — 444,6 тыс. рублей.
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