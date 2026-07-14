В Татарстане завели уголовное дело после аварии на гидроцикле, пострадали дети

Мужчина буксировал водный аттракцион, в котором находились его знакомый и трое детей. Во время движения он не справился с управлением и врезался в пирс

В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения гидроцикла с пирсом, в результате происшествия пострадали двое детей. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По данным следствия, 11 июля 57-летний житель Казани катался на гидроцикле на реке Карамалке в Камско-Устьинском районе. Он буксировал водный аттракцион, в котором находились его знакомый и трое детей. Во время движения мужчина не справился с управлением и врезался в понтонный пирс. Двое детей получили серьезные травмы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при управлении маломерным судном. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В Зеленодольском районе усиливают рейды после гибели людей на воде. С начала купального сезона в Зеленодольском районе Татарстана произошло пять происшествий, в результате которых погибли пять человек, включая одного ребенка. Два последних случая произошли возле поселка Октябрьский и полуострова Щурячий и были связаны с использованием сапборда и гидроцикла.

Наталья Жирнова