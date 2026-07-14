В России выросло число преступлений среди подростков

За шесть месяцев было выявлено 11,4 тыс. подростков, нарушивших закон. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В России за первое полугодие 2026 года выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

За шесть месяцев было выявлено 11,4 тыс. подростков, нарушивших закон. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Почти половина из них совершали преступления в группе. Также выросло число подростков, которые участвовали в деятельности организованных групп.

Чаще всего несовершеннолетние совершали преступления против имущества. Около четверти правонарушений были связаны с использованием интернета и цифровых технологий.

Напомним, что ранее в Татарстане задержали двух подростков за угон авто главы предприятия в Буинском районе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Совбезе также сообщили о росте числа подростков, привлеченных за преступления террористической и экстремистской направленности. Кроме того, в учебном году 2025/2026 выросло число вооруженных нападений в школах. Всего за этот период произошло 26 таких случаев.

По данным МВД по РТ, только с начала 2026 года и по апрель уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Подробнее о том, как вести себя сейчас взрослым, почему им нужно следить за покупками своих детей и что предпринимается в республике в качестве профилактики, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова