Культурный слой Казани XIX века включат в перечень объектов археологического наследия

На территории объекта разрешат проводить археологические исследования, а также изыскательские и проектные работы при наличии необходимых согласований

Фото: Динар Фатыхов

Культурный слой Казани-2 включат в перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия. Соответствующий приказ проходит антикоррупционную экспертизу и утвердит границы территории объекта и особый режим ее использования.

Объект расположен в Вахитовском районе Казани на улице Нура Баяна, на надпойменной террасе левого берега Волги. Его датировка относится к XIX веку. Согласно документу, сведения о границах территории внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории объекта разрешат проводить археологические исследования, а также изыскательские и проектные работы при наличии необходимых согласований. Кроме того, будет обеспечен доступ граждан к объекту. При этом любые работы без согласования с уполномоченными органами будут запрещены. Также проведение мероприятий без оценки их воздействия на объект культурного наследия не допускается.

скриншот из документов

Напомним, что в Елабуге и Чистополе за 8 млн рублей подготовят проекты капремонта четырех ОКН. В Елабуге капремонт проходят дом с лепниной XIX века и жилой дом середины XIX века.

Наталья Жирнова