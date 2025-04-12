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Министр коммерции Китая предупредил о гуманитарном кризисе из-за пошлин США

08:23, 12.04.2025
Министр коммерции Китая предупредил о гуманитарном кризисе из-за пошлин США
Фото: скриншот видео China-U.S.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что импортные пошлины США нанесут серьезный ущерб развивающимся странам и могут спровоцировать гуманитарный кризис.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что эскалация торговой напряженности создала значительные проблемы для мировой торговли и экономического роста.

Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.

Матвей Гавриков

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