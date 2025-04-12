Министр коммерции Китая предупредил о гуманитарном кризисе из-за пошлин США
Министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что импортные пошлины США нанесут серьезный ущерб развивающимся странам и могут спровоцировать гуманитарный кризис.
Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что эскалация торговой напряженности создала значительные проблемы для мировой торговли и экономического роста.
Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.