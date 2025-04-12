Новости спорта

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Овечкину подарили козленка в честь его исторического рекорда

08:40, 12.04.2025
Овечкину подарили козленка в честь его исторического рекорда
Фото: взято с сайта wikimedia.org/Michael Miller

Российский хоккеист Александр Овечкин получил необычный подарок — козленка. Его во время торжественного вечера вручил бывший коллега по «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем.

Подарок символичен: слово Goat (козленок) является аббревиатурой от выражения «Greatest Of All Time» («величайший из всех времен»). Овечкин сообщил, что козленка назовет ласковым именем «Ови».

Торжественный вечер был организован в честь исторического рекорда российского спортсмена по количеству заброшенных шайб в «регулярке» НХЛ за карьеру.

Напомним, что недавно российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил в подарок золотую клюшку. Ее вручил президент по хоккейным операциям клуба Брайан Маклеллан.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккейОбщество

Новости партнеров

Читайте также