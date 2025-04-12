Овечкину подарили козленка в честь его исторического рекорда
Российский хоккеист Александр Овечкин получил необычный подарок — козленка. Его во время торжественного вечера вручил бывший коллега по «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем.
Подарок символичен: слово Goat (козленок) является аббревиатурой от выражения «Greatest Of All Time» («величайший из всех времен»). Овечкин сообщил, что козленка назовет ласковым именем «Ови».
Торжественный вечер был организован в честь исторического рекорда российского спортсмена по количеству заброшенных шайб в «регулярке» НХЛ за карьеру.
Напомним, что недавно российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил в подарок золотую клюшку. Ее вручил президент по хоккейным операциям клуба Брайан Маклеллан.
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