Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +14 градусов
Ожидается переменная облачность
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный: днем и вечером 9—14 м/с, порывами до 15—20 м/с, местами до 25 м/с. Утром ожидается порядка +1 градуса. Днем в Татарстане температура составит от +9 до +14 градусов, в Казани — от +10 до +12 градусов.
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