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Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +14 градусов

07:00, 12.04.2025

Ожидается переменная облачность

Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +14 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный: днем и вечером 9—14 м/с, порывами до 15—20 м/с, местами до 25 м/с. Утром ожидается порядка +1 градуса. Днем в Татарстане температура составит от +9 до +14 градусов, в Казани — от +10 до +12 градусов.

Галия Гарифуллина

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