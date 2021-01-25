Как подготовить участок к строительству дома
9 полезных советов в помощь будущему домовладельцу
Прежде чем начинать стройку, к ней надо всецело подготовиться. Есть строительные компании, которые организуют полный цикл и сами позаботятся о своих сотрудниках. Но чаще всего хозяину участка приходится озаботиться самому о том, чтобы обеспечить электричество на участке, раздобыть бытовку, организовать подвоз питьевой воды для строителей и продумать организацию временного туалета. Решать все эти вопросы можно по-разному. Сегодня мы собрали для вас 9 полезных советов по подготовке к строительству на участке.
- Один из важных этапов подготовки к строительству — организовать подъездные пути. Машины, которые будут привозить стройматериалы, бетономешалка, возможно, трактор — вся эта техника должна свободно заезжать на участок, чтобы разгружаться или выполнять другие манипуляции. Иначе придется таскать материал вручную. Подъезд к участку, например, можно выстелить геотекстилем и отсыпать щебнем и песком. При обустройстве проезда учитывайте примерные габариты техники, которая должна будет заходить на участок. Длина тягача с прицепом может достигать 13 метров в длину, а ширина его может доходить до 2,9 метра. Радиус поворота большегрузов — до 10 метров, так что учитывайте это.
- Надо предусмотреть и рабочее пространство для бригады, которая будет разгружать материалы, и место, куда его будут складировать. Многие строят для хранения стройматериалов на площадке помосты с навесами. Многие стройматериалы — например, дерево или газоблоки — нежелательно складывать прямо на землю, иначе они наберут влагу. В самом простом случае подойдут деревянные поддоны, из которых можно сделать помост. Если поддонов нет, используют доски — такие же, из которых потом будут возведены леса. Если вы не хотите строить капитальный навес, обязательно запаситесь водонепроницаемой пленкой — ею можно укрывать стройматериалы от дождя.
- Обязательно надо организовать на участке бытовку для строителей. Во-первых, им нужно где-то хранить инструмент. Во-вторых, не всегда им будет удобно уезжать с участка ночевать, особенно если вы собрались строиться в отдалении от города. В конце концов, у них должно быть место, чтобы пообедать, укрыться от внезапного дождя, отдохнуть.
Хорошо, если на участке уже есть постройка, пригодная для организации места отдыха строителей (гараж или баня). Но чаще всего ее нет. В этом случае есть три варианта разной степени бюджетности.
Самый дорогой — заказать у той же бригады строительство постоянного «домика»-бытовки. Они ее возведут в общей стилистике участка, и когда дом будет готов, это помещение вы сможете использовать под хранение инструментов, под летний домик для гостей, под склад припасов. В общем, помещение не пропадет.
Вариант бюджетнее — взять бытовку в аренду. Если у вас будет быстровозводимый дом, то это обойдется дешево. Но если в один строительный цикл вы не уложитесь — стоимость аренды бытовки будет сравнимой со строительством постоянного домика.
И третий вариант, самый дешевый — купить использованную бытовку, применять ее во время своего строительства, а по окончании продать дальше. Этим способом пользуется большинство домовладельцев.
- Еще один важный момент, на который следует обратить внимание перед началом строительства, — электричество на участке. Оно нужно и для бытовки, и для освещения, и для подзарядки аккумуляторного инструмента строителей, и для работы электрического. В летнее время на строительстве потребуется минимум 5 кВт энергии. Зимой, чтобы обогревать бытовку и делать некоторые виды работ — 10 кВт. Если электричество к участку вообще не подведено — придется потратиться на электрогенератор на бензине. Его можно купить, а можно взять в аренду. Есть бригады и компании, у которых генератор имеется, но это далеко не повсеместная история.
Если электричество к участку подходит — нужно заключить с электротехнической компанией, которая обслуживает ваш район, договор — и выполнить то, что будет предписано. Ни в коем случае нельзя просто “пробрасывать” провода от ближайшего электрического столба на участок — это небезопасно (и чревато штрафами). Скорее всего, обслуживающая компания предпишет вам установить опорный столб, чтоб подвести к участку электричество, закрепить на нем распределительный шкаф со счетчиком.
- Вопрос туалета для строителей на участке тоже может быть решен несколькими способами.
Самый простой в организации и легкий вариант — кабинка-биотуалет. Ее можно купить (цены начинаются от 15 тысяч) или взять в аренду.
Второй вариант — временный туалет, когда четыре доски вкапываются в землю, затягиваются ветрозащитой, выкапывается яма. Но в этом случае расположение такого туалета надо очень хорошо продумать — как минимум, уже должен быть распланирован весь участок, чтобы не получилось так, что на месте выгребной ямы потом планируется сажать зелень или, например, строить баню.
Вариант номер три — попросить строителей построить дощатый туалет с дыркой в полу по деревенскому типу. Здесь тоже надо заранее продумать место его расположения. Плюсом такого решения (не очень очевидным, правда) может стать то, что впоследствии, если вдруг у вас что-то случится с канализацией в доме, вы сможете временно использовать этот запасной вариант.
- Уберите все лишнее с участка. Очистите его от мусора, вырубите ненужные деревья и кустарники. Что касается деревьев, то вполне возможно, вы захотите по максимуму их сохранить. Поэтому после планирования участка и дома просто пометьте те деревья, которые нужно будет убрать со стройплощадке. Часто бывает так, что раньше на участке стоял другой дом. Поэтому, скорее всего, строители неизбежно столкнутся с остатками фундамента или с другим строительным мусором. Его нужно будет убрать и вывезти. Но возможно, что-то из остатков старого дома пригодится на строительстве нового — например, фундаментные блоки можно использовать при обустройстве подъездных путей, а доски — для сооружения помоста под хранение стройматериалов.
- Обязательно нужно выровнять место на участке после того, как вы уберете с него все лишнее — холмики и впадины будут сильно мешать строительству, да и ходить “по стиральной доске” будет неудобно. Если участок относительно ровный и имеет лишь небольшие погрешности рельефа, то для его отсыпки хватит того грунта, который строители вынут под фундамент вашего будущего дома. Плодородный слой просто уляжется во впадины, потом нужно будет его разровнять. Кстати, учтите: при выемке грунта убирается весь растительный слой. Нельзя, чтобы под фундаментом оставались корни, стебли и прочая органика.
- До начала строительства надо продумать дренаж участка — чтобы на нем не скапливались дождевые лужи. Вы уже будете знать, как высоко подходят грунтовые воды — ведь перед проектированием дома вы заказывали полную “геологию” участка. Поэтому дренажную систему строители будут обустраивать, уже вооружившись знаниями. В самом простом варианте прокапываются канавы, в которые прокладываются трубы. Трубы выводят в общую канализационную систему населенного пункта.
- Если вопрос водоснабжения на участке вы планируете решать с помощью собственной водозаборной скважины, то бурить ее стоит еще до начала строительства. Дело в том, что когда дом будет готов, а участок относительно разровняется — буровая машина снова нарушит картину — после нее нужно будет восстанавливать забор или газон. Не забываем: скважину можно бурить не ближе 3 метров от любого строения и если в радиусе пяти метров не проходит воздушная электрическая линия.
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