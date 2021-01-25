Как подготовить участок к строительству дома

Прежде чем начинать стройку, к ней надо всецело подготовиться. Есть строительные компании, которые организуют полный цикл и сами позаботятся о своих сотрудниках. Но чаще всего хозяину участка приходится озаботиться самому о том, чтобы обеспечить электричество на участке, раздобыть бытовку, организовать подвоз питьевой воды для строителей и продумать организацию временного туалета. Решать все эти вопросы можно по-разному. Сегодня мы собрали для вас 9 полезных советов по подготовке к строительству на участке.