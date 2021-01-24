Башкирская неделя: «недоработка» Хабирова, протесты в Уфе и татаро-башкирские «войны»

Ключевые события уходящей недели в Башкортостане

Уфа, как и многие другие города России, приняла участие в несогласованном митинге в поддержку Навального. Причем жители республики выражали недовольство действиями республиканской власти не только в субботу. Глава Башкирии Радий Хабиров признал протестные настроения в республике своей «недоработкой». Тем не менее он ввел ковид-паспорта и национальную спецодежду для своих подчиненных. Между тем, защитники Куштау одержали очередную победу над своими оппонентами. А «Реальное время» выясняло, кто мутит воду в татаро-башкирских отношениях.

Несогласованный митинг в Уфе

Пожалуй, самым запоминающимся событием уходящей недели стал несанкционированный митинг в Уфе в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В субботу протестующие начали шествие с ГКЗ «Башкортостан». Затем толпа двинулась к площади перед памятником Салавату Юлаеву. Через некоторое время протестующие направились к Дому республики (в нем располагаются администрация главы РБ и правительство). Люди скандировали различные лозунги и несли ершики для унитаза.

Периодически полицейские через громкоговорители просили собравшихся разойтись, поскольку акция не согласована с властями. Кроме того, шествие натыкалось на спецтехнику, которая отчаянно убирала дорогу от снега и грязи.

У входа в Белый дом уже дежурили росгвардейцы со служебными собаками. Лидеры движения «Республика» Урал Байбулатов и Руслан Нуртдинов от имени собравшихся потребовали от руководства Башкортостана обратить внимание на судьбу арестованных в Кармаскалах, на повышение цен на услуги ЖКХ (тарифы «БашРТС»), освободить активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина и задержанных на субботнем митинге-шествии.

Фото: proufu.ru

По данным «ОВД-Инфо», во время акции правоохранители задержали 32 человека в Уфе и по одному в Стерлитамаке, Октябрьском и Белорецке. Среди них оказались шеф-редактор радио «Эхо Москвы в Уфе», член СПЧ РБ Руслан Валиев (позже его отпустили) и координатор местного штаба Навального Лилия Чанышева. Отметим, часть людей потом направилась в ОП-9, в котором находилась девушка.

По разным оценкам, всего в митинге принимали участие от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек. В субботу многие учебные заведения организовали свои мероприятия — уборка снега, спортивные соревнования, классные часы, утренники и другие.

В преддверии акции в Сеть попали скрины некой переписки о предстоящем участии в митинге и наборе людей на него за деньги. Авторы телеграм-канала прохабировской ориентации (а вслед и ссылающегося на него ИА «Башинформ») утверждали, что этими собеседниками являются якобы Чанышева и Байбулатов. Оба активиста пошутили об этом в соцсетях, назвав «слив» очередным фейком.

А глава РБ Радий Хабиров за день до несанкционированной акции признал, что он и его команда «недоработали», поэтому жители Башкортостана выходят на протест.

Протестующие ворвались в Белый дом

На этой неделе уфимцы, возмущенные резким повышением цен за отопление, пришли в Белый дом для встречи с главой республики Радием Хабировым.

Именно в это время здесь проходило заседание правительства региона. Собравшиеся требовали встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Но «башлык» не вышел к гражданам.

Фото: Иван Апаев/ufa1.ru

Зато к жителям вышли начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и министр ЖКХ республики Борис Беляев.

Чиновники уговорили протестующих пойти в малый зал Башдрамтеатра (здание находится рядом с Белым домом). Там произошла встреча горожан, представителей «БашРТС» и членов правительства. Протестующие требовали отставки Беляева и скорейшего решения проблемы. Позже Хабиров обещал провести пересчет платежей за тепло.

Отметим, что в тот день полицейские задержали активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Однако на следующий день у него умер отец, и активиста ненадолго отпустили похоронить родственника.

Кто ссорит татар с башкирами?

Некие силы намеренно стравливают братские народы — татар и башкир.

Несмотря на то что виртуальные «войнушки» бывали и раньше, последнее время накал достиг новых пределов. Кто-то умело пользуется любыми шероховатостями в отношениях и хватается за каждый повод посеять раздор. Очередной такой повод, но, похоже, далеко не последний — Всероссийская перепись населения.

Фото: citytraffic.ru

Эксперты «Реального времени» указывают на возможных интересантов противостояния Татарстана и Башкортостана: «федералы», «профессиональные» башкиры и татары и местные элиты.

— «Разделяй и властвуй» — это выгодно людям из властной элиты, которые дико боятся фантастической консолидации тюркских народов, — выдвигает одну из версий журналист и политик Максим Шевченко. — А тюркские народы консолидированы в рамках федерализма, единого политического пространства.

В причинах и последствиях зреющей «татаро-башкирской войны», которую надо прекратить до перехода к «боевым действиям», разбиралось «Реальное время».

Отметим, что своеобразным актом примирения Казани и Уфы стал визит вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева в столицу РБ в и его встреча с башкирским коллегой Азатом Бадрановым. Оба чиновника курируют в своих регионах тонкий вопрос межнациональных отношений.

Ковид-паспорт

Радий Хабиров объявил о введении в республике «антиковидных паспортов» (в прессе его также называют «ковид-паспорт»).

Его получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также сделавшие прививку от коронавируса.

Фото: Дмитрий Коротаев/iz.ru

«Антиковидный паспорт» можно будет приобрести через портал госуслуг. Оператором проекта выступает Министерство цифрового развития государственного управления РБ.

По этому документу можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах и учреждениях. Люди старше 65 лет смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. Апробация функционала «антиковидного паспорта» начнется с 5 февраля 2021 года.

Отметим, такую инициативу не оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала такую меру нецелесообразной. Немалую долю критики получило руководство республики и в соцсетях. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане такие «паспорта» вводить не планируют.

Прокуратура vs Заки Валиди

Бюст Ахмет-Заки Валиди-Тогана, отца-основателя Башкирской республики и выдающегося тюрколога, который установлен в дворике Санкт-Петербургского госуниверситета, ждет снос.

Прокуратура разглядела в биографии ученого пособничество Гитлеру, полякам и пантюркистам. В связи с этим ведомство потребовало демонтировать памятник востоковеду, который был открыт в 2008 году. В СПбГУ не стали оспаривать требование прокуратуры по демонтажу бюста и решили убрать его с территории вуза.

Официальные власти Башкирии пока не прокомментировали ситуацию. Однако Всемирный курултай башкир выразил озабоченность по поводу случившегося и попросил разъяснить сложившееся положение.

Фото: 47news.ru

— Обвинения в адрес Валиди, которые неоднократно звучали от разных лиц, не подтверждаются известными науке документами и архивными материалами, в том числе периода Второй мировой войны, — заявили в ВКБ.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Радий Хабиров утвердил описание стилизованного делового башкирского костюма для ношения на служебных мероприятиях.

Нововведения коснутся госслужащих, муниципальных чиновников, руководителей и работников организаций, подведомственных госорганам республики.

В стилизованном деловом башкирском костюме для мужчин есть казакин с воротником полустойкой с косыми бортами, брюки с лампасами или классические, однотонная рубашка (допускается неброская вышивка). Также костюм можно дополнить камзолом, неброским поясом-кушаком, тюбетейкой.

Женский стилизованный башкирский деловой костюм представляет собой деловое платье с рукавами не менее двух третей, блузку и юбку в тон с неброской вышивкой, деловой пиджак или жилет, камзол, а также классическую обувь, гармонирующую с костюмом. Женщины могут также использовать неброские ювелирные украшения и бижутерию, нагрудники, перевязи и ожерелья.

У жителей Башкортостана такая идея Хабирова вызвала вопрос: почему именно башкирский костюм в многонациональной республике? Сколько это будет стоить для бюджета? И кто будет шить?

Фото: posredi.ru

К слову, Хабиров с 2020 года надевает подобный костюм на полуофициальные мероприятия. За год до него пиджак дореволюционного кроя начал носить президент Татарстана Рустам Минниханов. Вслед за главой РБ в аналогичных нарядах отметились премьер-министр республики Андрей Назаров, чиновники правительства и администрации главы РБ. В таком же костюме в Казани сочетался мусульманским браком (никах) и советник Хабирова по культуре Радик Юльякшин (Элвин Грей).

Инзерские зубчатки останутся без сосен?

В Белорецком районе на дорожке, ведущей к Инзерским зубчаткам, начали рубить сосны, сообщила в соцсетях эксперт по туризму Рина Гринберг.

— Жаль. Что важнее раз в 50 лет вырубить лес и продать его кругляком, чем зарабатывать ежегодно на десятках тысяч туристов. Просто лес мы продавать умеем, а зарабатывать на туристах — нет, — написала общественница.

Инзерские зубчатки — одна из достопримечательностей Башкирии, привлекающих туристов. Они представляют собой хребет Уральских гор в Белорецком районе с уникальным фрагментом скальных зубцов.

Фото: wikipedia.org

Как дворник попал на обложку журнала

Уфимский фотограф Роман Филиппов рассказал в соцсетях историю дворника Юрия Ветлугина, который вырос в доме для детей-инвалидов.

После опубликования истории пользователи интернета отправляли разные суммы ему в помощь.

По словам Филиппова, мужчину не раз обманывали мошенники, он несколько раз переписывал на них полученную от государства комнату, оформлял на себя кредиты. Его даже забирали в рабство в деревню, откуда он сбежал после того, как испугался за свою жизнь. Ветлугин сбежал к бабушке Филиппова, которая всегда ему помогала. Денег на существование у него нет — вся зарплата и пенсия уходили на оплату долгов.

Чтобы помочь парню, фотограф запустил проект, рассказывая о буднях своего героя. Затем для него провели студийную фотосессию — дворника преобразили так, словно он герой обложки журнала «Человек года». После этого Юре меньше чем за сутки «задонатили» сумму, перекрывающую его долги.

В итоге Ветлугин стал героем ежемесячного модного мужского журнала GQ (Gentlemen’s Quarterly). Кроме того, Юрию предложили сниматься в рекламе. Директор УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин выразил опасения, что вскоре может потерять хорошего дворника, при этом пожелал своему работнику успехов.

Фото: @filippov_photo

Очередная победа защитников Куштау

В Арбитражном суде Башкортостана прошло заседание по иску НКО «Наследие» (основана в 2020 году жителями Ишимбайского района, защищающими Куштау) к АО «Сырьевая компания» (входит в группу «Башкирская содовая компания»).

В нем участвовали представители НКО, «Сырьевой компании» и Департамента по недропользованию ПФО, выдавшего лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на горе.

Как указывали истцы, деятельность промышленников (в пользу БСК) нарушала требования законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», Лесного кодекса РФ и нормативных актов Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В связи с этим они требовали прекращения деятельности «Сырьевой компании» на шихане на основании лицензии. Суд требования удовлетворил.

Теперь активисты намерены добиваться прекращения действия лицензии.

Главный кинематографист республики

На этой неделе сценарист, драматург Зухра Буракаева стала председателем Союза кинематографистов РБ.

Фото: vk.com

Она была избрана большинством голосов на отчетно-перевыборном собрании организации. Кроме нее на этот пост претендовал режиссер Айнур Аскаров.



Прежний глава Союза кинематографистов Республики Башкортостан Фарит Габитов умер в ноябре 2020 года.