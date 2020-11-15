Башкирская неделя: будущий мэр Уфы, стриптиз на заводе и медицинские антирекорды

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Ринат Назметдинов

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров заявил о найденном в Уфе кладе. Растет число заразившихся коронавирусной инфекцией, а количество заболевших внебольничной пневмонией бьет рекорды. Активно обсуждается, кто станет мэром Уфы. Отметились эти дни и некоторыми скандалами — слитыми в Сеть пикантными фото на БАЗе и новым поворотом в деле об изнасиловании уфимской дознавательницы. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Кто станет мэром Уфы?

В этом месяце Уфа лишилась мэра: пандемия, с которой боролся Ульфат Мустафин на своем посту, не пощадила и его самого. Уфимский градоначальник умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь даже предлагается назвать в честь Мустафина одну из улиц башкирской столицы. Но городу нужно определиться с новым мэром.

В прессе активно обсуждаются вероятные кандидатуры на пост уфимского сити-менеджера — глава администрации Салавата Игорь Миронов (считается креатурой премьер-министра Башкирии Андрея Назарова), оскандалившийся мэр Сибая Рустем Афзалов, молодой глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев. В списке претендентов есть еще два близких к Хабирову человека — замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов и влиятельный ишимбайский бизнесмен Сергей Греков.

«Реальное время» в своем обзоре разбирало кандидатуры некоторых вышеперечисленных персон. К слову, в комментариях читатели предложили даже «выписать» в Уфу нынешнего мэра Казани Ильсура Метшина, иронично вспоминая пожелание Хабирова «рыдать» татарстанскому градоначальнику. Некоторые мечтают вернуть бывшего главу города Ирека Ялалова, который сейчас трудится сенатором. А кто-то не исключил, что из Радия Фаритовича получится неплохой градоначальник, к тому же красногорский опыт у него уже имеется.

Некоторые мечтают вернуть бывшего главу города Ирека Ялалова, который сейчас трудится сенатором. Фото: ufacity.info

Рекорд по внебольничной пневмонии

Накануне в регионе зафиксировали новый рекорд по числу случаев внебольничной пневмонии. По данным республиканского Минздрава на субботу, за сутки заболели 368 человек, и это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в Башкирии.

Общее количество зараженных COVID-19 на 14 ноября составило 12 210 случаев. За последние сутки диагноз лабораторно подтвержден у 114 жителей Башкирии.

66-й жертвой коронавирусной инфекции в Башкирии стала 61-летняя уфимка. Кроме того, женщина страдала ишемической болезнью сердца, стенокардией, остеопорозом, гипертонической болезнью.

В больницах с коронавирусом находятся 315 пациентов, 32 из которых в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ. 736 человек проходят лечение от коронавируса дома.

Всего с начала пандемии выписали 11 093 выздоровевших.

Махинации со статистикой смертей?

Между тем Башкирия возглавила рейтинг регионов России по возможным манипуляциям со статистикой смертей от коронавируса. Об этом сообщает заместитель главного редактора онлайн-журнала «Холод» Михаил Зеленский, основываясь на цифрах Росстата.

По словам журналиста, в республике избыточная смертность не коррелирует с официальной статистикой смертности по ковиду. Так, в регионе доля неучтенных избыточных смертей составляет 99%. По официальным данным, в РБ от коронавируса умерло на тот момент 65 человек.

Под избыточной смертностью подразумевается разница между нынешними и прошлогодними значениями. Зеленский отметил, что Росстат включает в статистику только тех умерших, у кого коронавирус был официально признан основной или сопутствующей причиной смерти. Ежемесячные данные ведомства, по его словам, позволяют однозначно оценить, сколько смертей пытается «скрыть» тот или иной регион.

А еще в пятерку попали Липецкая и Ленинградская области, Чечня и Татарстан.

В ходе кассационного рассмотрения по данному делу июньское решение Верховного суда Башкортостана, включая оправдание, полностью отменено. Фото: пресс-служба Шестого КСОЮ

Новый поворот в деле изнасилованной дознавательницы

Апелляционные жалобы на приговор по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой (дочери нынешнего вице-премьера Ирека Сагитова) ее коллегами-полицейскими повторно рассмотрит Верховный суд РБ. Такое решение вынесли в Самаре — в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, в 2018 году сотрудница полиции обвинила трех коллег в изнасиловании. В декабре 2019-го Кировский суд Уфы признал всех троих виновными в преступлении и наказал экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева семью годами колонии общего режима, на год меньше получил начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Однако в июне 2020 года Верховный суд Башкортостана в ходе рассмотрения апелляционных жалоб защиты отменил приговор в отношении Матвеева и Галиева и полностью оправдал их, но согласился с виновностью Яромчука и снизил ему срок посадки с 6 до 4 лет.

В ходе кассационного рассмотрения по данному делу июньское решение Верховного суда Башкортостана, включая оправдание, полностью отменено. А это означает, что декабрьский приговор 2019 года де-факто не вступил в силу. Это произойдет лишь по итогам нового апелляционного разбирательства в Уфе.

Ближайшие три месяца осужденные экс-полицейские проведут под домашним арестом.

Находки из клада обработают и передадут в Государственный музейный фонд России. Фото vk.com/radiyhabirov

Клад в Уфе

При строительстве восточного выезда в Уфе найден клад. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, это «ценнейшие памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, Средневековья (периода Великого переселения народов) и XVIII века», — написал Хабиров.

Первые ценности здесь были обнаружены еще в 2017 году. Сейчас археологи завершают раскопки. Находки из клада обработают и передадут в Государственный музейный фонд России. «Башлык» пообещал, что часть предметов выделят и Национальному музею РБ.

Зимой «Реальное время» рассказывало, что восточный выезд-туннель, на месте которого обнаружены древние сокровища, будет строить турецкая компания «Лимак» (Limak).

Башкирский язык на пороге «цифровой смерти»

К 2021 году башкирский язык оказался на пороге «цифровой смерти». К такому неутешительному выводу приходит заместитель директора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Тимур Мухтаров (к.с.н.), возглавляющий координационный совет по контролю за выполнением госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков Башкортостана и языков народов РБ».

В колонке «Реального времени» ученый сообщает, что за последние 25 лет в школах Башкирии доля обучающихся на башкирском языке юных башкир снизилась в 1,4 раза, а на «туган тел» татарских детей — в 6 раз. По его мнению, политика федеральных и региональных властей привела к тому, что система национального образования на родном языке разрушается.

Также социолог считает неудовлетворительной доступность материалов для изучения башкирского языка.

Хасаншин весьма тепло отзывается об Уфе и Казани и, как сам говорит, молится Аллаху за своих наставников. Фото youtube.com

Юбилейный концерт Данила Хасаншина

В пятницу, 13 ноября, в Уфе с успехом прошел юбилейный концерт композитора, заслуженного деятеля искусств России и Башкортостана Данила Хасаншина.

«Композитор — человек немного сумасшедший», — с улыбкой говорит он в интервью «Реальному времени». В беседе с нашим корреспондентом музыкант признался, что мечтает вновь оказаться в Казани, где прошли его молодые годы, и подарить «святому городу» концерт в память о своих легендарных учителях — Жиганове, Лемане и Монасыпове.

Также мэтр башкирской и татарской музыки рассказал, как в 60—70-х годах молодежь, приезжавшая из колхозов в столицу ТАССР, жадно стремилась к знаниям и бесплатно проникала в театры. Хасаншин весьма тепло отзывается об Уфе и Казани и, как сам говорит, молится Аллаху за своих наставников.

Эротический скандал с экс-кандидатом в главы РБ

В Башкирии неизвестные слили в интернет откровенные фотографии девушек, сделанные для корпоративного календаря. Моделей для фотосессии нанял Благовещенский арматурный завод. К слову, в Татарстане известен аналогичный календарь, который каждый год выпускается для кранового завода в Набережных Челнах: там девушки снимаются в эротическом контексте на фоне производственных объектов. Видимо, в Башкирии решили перенять опыт татарстанских промышленников. Но что-то пошло не так.

Как сообщила одна из участниц фотосъемки Сания Тимасова, которая в прошлом году выдвигалась в главы Башкортостана, эротические фотографии были лишь у нескольких людей, никто из моделей не давал согласия на публикацию и распространение кадров. В утечке пикантных фото она подозревает представителей руководства БАЗ.

Выпуск корпоративного календаря, судя по всему, сорвался. Правоохранители начали проверку. Пользователи соцсетей, как полагается, разделились на несколько лагерей: одни считают, что этим «стриптизом» на промышленном предприятии эпатажная модель (plus-size) пытается очередной раз привлечь общественное внимание к собственной персоне, другие же посочувствовали дамам. Третьи же просто смаковали «горячие» фото.

Фарит Габитов, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, до конца оставался предан своему делу. Фото bashinform.ru

Умер аксакал башкирского кинематографа

В Уфе после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался председатель Союза кинематографистов Башкирии и член Союза кинематографистов России Фарит Габитов. Он, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, до конца оставался предан своему делу и продолжал работать: организовывал акции по поддержке молодых кинематографистов, творческие встречи, тематические показы.

Фарит Габитов родился 20 апреля 1937 года в деревне Азналкино Белорецкого района. Он успел за свою карьеру поработать воспитателем, журналистом, чиновником. В сентябре 1990 года Фарит Габитов переводится на должность заместителя генерального директора «Башкиновидеообъединения». С 2008 года работал секретарем Союза кинематографистов РБ, в 2014 году занял пост руководителя.

В гостях у Урганта

Многократный обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин стал гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев (который сейчас госпитализирован с коронавирусом) позвали стронгмена на свое шоу после очередного рекорда: Нигматуллин протащил на 25 метров по взлетному полю уфимского аэропорта 36-тонный «Боинг». Нигматуллин пришел в камзоле, аналогичном тому, что носят Радий Хабиров, Андрей Назаров и некоторые их подчиненные.

Популярный шоумен, подшучивая над своим визави, предложил башкирскому силачу переставить мебель и декорации в студии. Нигматуллин рассказал, что вырос на селе (в Челябинской области) и его первыми снарядами были детали от тракторов и комбайнов. С детства увлекался борьбой на поясах (курэш). Уральский батыр поделился, как готовится к достижениям: все досконально рассчитывает на бумаге, применяя свои знания по физике. По его словам, самое трудное в рекордах — сдвинуть с мертвой точки тяжелый предмет.

В конце Иван Ургант попросил силача продемонстрировать свои способности и вручил богатырю канат. Эльбрус Нигматуллин «сдвинул» Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве и кресло с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Но попытка «поднять» рубль со дна водоема у него сорвалась. На этот счет Ургант пошутил: «Сам всплывет».

В этом году размер родительской платы в государственных и муниципальных детских садах составляет 1 677 рублей. Фото bashinform.ru

Вырастет плата за детсад

В республике установили средний размер платы за детский сад. Со следующего года родителям придется больше платить.

Согласно приказу Министерства образования РБ, с 1 января 2021 года мамы и папы будут платить по 1 749,16 рубля в месяц. В этом году размер родительской платы в государственных и муниципальных детских садах составляет 1 677 рублей.

Неровная поступь «Салавата»

В субботу уфимский ХК «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу башкирской команды. Итог встречи — 4:3 (ОТ).

В составе победителей по шайбе забросили Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Филип Ларсен, а Никита Сошников стал автором решающего гола в овертайме. У москвичей отличились Владислав Ефремов (дубль) и Вячеслав Кулемин.

В четверг, 12 ноября, уфимцы в Москве уступили столичному ЦСКА (5:3). В понедельник подопечные Томи Ламсы сыграют на выезде с питерским СКА.