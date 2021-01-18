Недовольные платежками за ЖКХ жители Башкирии ворвались в Белый дом республики

Сегодня, 18 января, уфимцы пришли в Белый дом Башкирии для встречи с главой республики Радием Хабировым. Они хотели выяснить с ним причины повышения цен на отопление.

В это время в здании проходило заседание правительства. К жителям вышла начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и министр ЖКХ республики Борис Беляев.

Фото: pixabay.com

Далее люди направились в здание Госфилармонии, где организовали встречу чиновников, представителей «БашРТС» и людей, недовольных суммами в платежках, пишет портал Ufa1.ru.

На прошлой неделе стало известно, что при Госсобрании Башкирии возобновит деятельность рабочая группа по разрешению ситуации с платой за отопление. Ее состав актуализируют и привлекут к ее работе экспертный совет по ЖКХ.



Татьяна Леухина