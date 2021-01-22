В Башкирии утвердили стилизованный национальный деловой костюм для служебных мероприятий
Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил описание стилизованного делового башкирского костюма для ношения на служебных мероприятиях. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведения коснутся госслужащих, муниципальных чиновников, руководителей и работников организаций, подведомственных госорганам республики.
В стилизованном деловом башкирском костюме для мужчин есть казакин с воротником полустойкой с косыми бортами, брюки с лампасами или классические, однотонная рубашка (допускается неброская вышивка). Также костюм можно дополнить камзолом, неброским поясом-кушаком, тюбетейкой.
Женский стилизованный башкирский деловой костюм представляет собой деловое платье с рукавами не менее двух третей, блузку и юбку в тон с неброской вышивкой, деловой пиджак или жилет, камзол, а также классическую обувь, гармонирующую с костюмом. Женщины могут также использовать неброские ювелирные украшения и бижутерию, нагрудники, перевязи и ожерелья.
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