Фотограф из Уфы устроил дворнику фотосессию и назвал его человеком года

Фото: @filippov_photo

Уфимский фотограф Роман Филиппов рассказал в соцсетях историю своего знакомого дворника Юрия, который вырос в доме для детей-инвалидов. После опубликования истории пользователи интернета отправляли разные суммы ему в помощь.

Фото: @filippov_photo

По словам Филиппова, мужчину не раз обманывали мошенники, он несколько раз переписывал на них полученную от государства комнату, оформлял на себя кредиты. Его даже забирали в рабство в деревню, откуда он сбежал после того, как испугался за свою жизнь. Он сбежал к бабушке Филиппова, которая всегда ему помогала. Денег на существование у него нет — вся зарплата и пенсия уходили на оплату долгов.

@filippov_photo

Чтобы помочь Юрию, фотограф запустил проект, рассказывая о буднях своего героя. Затем для него провели студийную фотосессию — дворника преобразили так, словно он герой обложки журнала «Человек года». После этого Юре меньше чем за сутки «задонатили» сумму, перекрывающую его долги.

«Это же магия, не иначе! У Юры куча долгов в разных местах, но из того, что нашел, этой суммы уже должно хватить. Оставшиеся деньги потрачу на улучшение жилищных условий Юры», — написал фотограф.



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Ольга Плешкова