Дворнику из Уфы, для которого устроили фотосессию в стиле GQ, предложили сниматься в рекламе

Фото: @filippov_photo

Дворнику из Уфы Юрию Ветлугину после нашумевшей фотосессии в стиле GQ предложили сниматься в рекламе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор УЖХ Артур Шагаргазин.

По его словам, Юрий сам заглянул к нему на чай, чтобы обсудить нашумевшие вопросы. В частности, он попросил обновить зимнюю форму для своих коллег, потому что она уже поистрепалась.

«Обсудили какая лопата лучше: дюралевая или пластмассовая? Пришли к тому, что женщинам удобнее с пластмассовой, она легче, а у мужчин она долго не выдерживает, усилие прикладывается больше, ломается быстро», — написал Шагаргазин.

Также Юрий рассказал, что ему начали поступать предложения сняться в рекламе. Руководитель ОЖХ высказал опасения, что может потерять хорошего сотрудника, но пожелал ему успехов и удачи.

Напомним, уфимский фотограф Роман Филиппов рассказал о непростой истории сироты-инвалида, который становился жертвой мошенников.



Татьяна Леухина