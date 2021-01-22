Татарстанский ЗАГС отчитался о демографии, обойдя тему возросшей смертности

На коллегии Управления ЗАГС РТ рапортовали, как самоизоляция повысила рождаемость и снизила число разводов, но не сказали ни слова об убыли населения

Очевидно, впервые на итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабмина Татарстана так избирательно обходили в выступлениях отдельные неприятные демографические показатели, а именно статистику смертности по итогам тяжелого пандемийного года в республике. На совещании ограничились докладами на более приятные темы. Например, о том, что Татарстан стал лидером в Поволжье по росту рождаемости и снижению разводов. Также приоритетом в работе ведомства стала оцифровка архивных записей всех муниципальных ЗАГСов. В единый госреестр были внесены более 12,5 млн записей актов гражданского состояния жителей Татарстана за последние 94 года. По сути коллегия стала площадкой презентации ЕГР ЗАГС, о перспективах которой говорил замглавы ФНС России Виталий Колесников. За ходом «максимально корректной» коллегии ведомства наблюдала корреспондент «Реального времени».

Разводов меньше, рождаемость выше, но татарстанцы опасаются бедности

На коллегии Управления ЗАГС, где ожидали услышать основные демографические итоги 2020 года, ограничились скудными и обтекаемыми данными статистики. Глава ведомства Гульшат Нигматулина отметила, что Татарстан оказался в лидерах среди других регионов Поволжья по уровню рождаемости и по количеству регистрируемых браков. По ее словам, растет и количество семей, где рождается второй и последующий ребенок — на 61%.

Однако акцент был сделан на статистику разводов: по итогам года жителей Татарстана, желающих расторгнуть брак, стало меньше на 15%, или 9,9% на тысячу человек. Это, как подчеркнула Нигматуллина, один из самых высоких показателей в ПФО. Так, в Оренбургской области он равен 4,2%, а в целом по стране — 3,8%.

Кроме того, спикер сообщила, что с этого года при регистрации брака молодоженам будут выдавать сертификат на 100 тысяч рублей. Но чтобы выиграть, в семье в течение года с момента свадьбы должен родиться ребенок, после этого чета становится участником лотереи, победителей которой в каждом муниципальном отделении ЗАГС выберет независимая общественная комиссия. Идея лотереи для молодоженов исходит от общественной организации «Под крылом семьи», инициативу поддержало республиканское управление ЗАГС. Однако пока, заметила его руководитель, не определен источник финансирования розыгрыша. Нигматуллина уверена, что денежная лотерея станет стимулом для увеличения официальных браков и повысит рождаемость.



Нигматуллина уверена, что денежная лотерея станет стимулом для увеличения официальных браков и повысит рождаемость. Фото: tatar-inform.ru

Сокращается и численность злостных неплательщиков алиментов, отметила в своем выступлении зампредседателя Госсовета Татьяна Ларионова: если в 2019 году сумма общей задолженности составляла 3,2 млрд рублей, то за прошлый год она уменьшилась на 700 млн рублей. Негативной тенденцией Ларионова назвала рост численности на 15% детей, рожденных вне брака.

Что касается данных о смертности, то эта тема на коллегии вообще ни разу не упоминалась. Зато директор Центра семьи и демографии АН РТ Чулпан Ильдарханова озвучила данные исследования по изучению демографического самочувствия в республике, которое проводилось в рамках аналогичной федеральной программы.

И как показал опрос, татарстанцы хотят жить до 90 лет, а жители других регионов страны на 10 лет меньше. Правда, большинство опрошенных — 65% — больше всего опасаются, что дожить до столь почтенного возраста им помешают неуверенность в завтрашнем дне и бедность, причем последний фактор преобладает над одиночеством.

12,5 млн записей актов о жителях Татарстана — в госреестре, подконтрольном ФНС

Основной темой на совещании стал перевод архивных данных актов гражданского состояния в республике за последние 94 года в цифровой формат. В единый государственный реестр были внесены более 12,5 млн сведений, из которых «645 записей на татарском языке с использованием арабского и латинского алфавитов». Чтобы успеть в срок, сотрудникам муниципальных отделов ЗАГС приходилось работать без выходных и праздничных дней. «Это стало настоящим трудовым подвигом», — отметила глава ведомства.

Несмотря на 2%-ное перевыполнение плана по оцифровке данных, Татарстан все же оказался в числе отстающих регионов России, на что указал федеральный Минюст. Пришлось ускориться.

Татьяна Ларионова предложила не ограничиваться переводом в цифру данных с 1926 года, а оцифровать вообще весь архив ЗАСГа. Фото: tatar-inform.ru

Татьяна Ларионова предложила не ограничиваться переводом в цифру данных с 1926 года, а оцифровать вообще весь архив ЗАСГа. Нигматуллина промолчала, а замрукводителя ФНС Виталий Колесников, на правах главного оператора ЕГР ЗАГС присутствовавший на коллегии, предложил, что раз Татарстан хочет, то пусть этой инициативой и занимается, а специалисты его ведомства постараются внести эти данные уже в федеральный реестр.

Данные ЗАГС лишат территориальных границ

20 терабайт, которые содержат 536 млн записей о дате и месте рождения, смерти и прочие данные, которые прежде находились в ведении системы ЗАГСа России, теперь базируются в едином государственном реестре. Главным оператором реестра по решению президента РФ назначена федеральная налоговая служба.

Как считают авторы инициативы, получить данные или оформить новые документы — свидетельства о рождении, смерти, браке и другие — станет намного быстрее и проще. Сегодня ежемесячное количество запросов в системе составляет 7,7 млн.

Виталий Колесников отметил, что эти данные доступны лишь сотрудникам ЗАГСа, но ориентировочно, как заметил Колесников, уже с июля каждый житель России на портале госуслуг сможет ознакомиться с внесенными в ЕГР данными и убедиться в их точности.

Виталий Колесников отметил, что уже с июля каждый житель России на портале госуслуг сможет ознакомиться с внесенными в ЕГР данными и убедиться в их точности. Фото: tatarstan.ru

Следующие три года госреестр планирует значительно расширить список возможностей, некоторые из них Колесников анонсировал на заседании в Казани. В 2021 году нас ждут новые неразлинованные бланки свидетельств, что «существенно сократит время для исполнения госуслуги, не нужно будет делать тонкую настройку печати». С 2022 года его создатели хотят внедрить суперсервис «Рождение ребенка»: он позволит зарегистрировать малыша сразу, как только роддом оформит карту с данными о рождении и если родители уже определились с именем ребенка. Все данные о нем тут же поступают на портал госуслуг, далее в ПФР, оформляется материнский капитал и получение всех положенных выплат, а также заявка в детсад. Пилотный проект стартует в этом году.

Помимо этого систему ЕГР хотят связать с базой Минздрава, чтобы данные о рождении и смерти медицинские организации сами вносили в базу реестра. Задача на 2023 год — сделать единый госреестр ЗАГСа полностью экстерриториальным. То есть в каком бы регионе не находился человек, он сможет без труда получить необходимые актовые записи. Госпошлины можно будет оплачивать онлайн и банковской картой (интернет-эквайринг).

В перспективе в систему ЕГР ЗАГС будут вносить не только данные о рождении-смерти, но также о составе и доходах семьи, наличии имущества, чтобы в рамках борьбы с бедностью, получать аналитические данные и адресно находить подлинно бедные семьи, нуждающиеся в помощи государства, назначать им необходимые субсидии:

— Лучше оказать больше помощи бедной семье, чем раздавать всем поровну, в том числе и тем семьям, которые по большому счету в этой помощи не нуждаются, потому что у них достаточно других доходов, — резюмировал Колесников.