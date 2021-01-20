«Великобритания не выдает своих»: дело ОКБ им. Симонова «дошло» до Англии

Шансы на экстрадицию из Англии россиянина Дмитрия Цветкова крайне низки, считают эксперты «Реального времени». На этой неделе стало известно, что зять депутата Госдумы Рината Хайрова объявлен в розыск как один из фигурантов дела о хищении в ОКБ им. Симонова с ущербом почти в полмиллиарда рублей. В данный момент родственник российского парламентария спокойно живет с супругой в Англии, получив своеобразный иммунитет в виде британского гражданства, возглавляет компанию в Лондоне и скупает шикарную недвижимость за рубежом. Опрошенные нашим изданием юристы полагают, что уголовное преследование на Родине бизнесмену ничем не грозит.

Татарский след

В России объявлен в розыск бизнесмен Дмитрий Цветков, который приходится зятем Ринату Хайрову, депутату Госдумы от «Единой России», члену комитета по обороне. В МВД по Татарстану в ответ на запрос корреспондента «Реального времени» сообщили, что Цветков Дмитрий Анатольевич родился в 1980 году в Ленинграде, а также то, что российский предприниматель переобъявлен в розыск.

Цветков является фигурантом дела о масштабных хищениях средств НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» (ОКБ «Сокол»). Деньги выделялись Министерством обороны России на создание разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По некоторой информации, часть этих средств ушла на счета в Англии, где Цветков живет со своей супругой Эльсиной Хайровой.

Фото: kompromat100.info

Его тесть Ринат Хайров родился в Альметьевске в 1964 году, окончил Казанский финансово-экономический институт (1989) и Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина (2004). Кандидат экономических наук.

Ринат Шамильевич работал председателем правления «Татфондбанка», первым замминистра финансов Татарстана, руководителем УФНС по РТ, советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, первым заместителем директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в структуру корпорации «Ростех»). С 2011 года — депутат Госдумы.

С 2011 года Ринат Хайров — депутат Госдумы. Фото: nvdaily.ru

Давняя история ОКБ им. Симонова

Казанское ОКБ им. Симонова оказалось в центре скандала, когда в 2018 году в Татарстане арестовали гендиректора компании Александра Гомзина: его обвиняли в нецелевом расходовании средств госзаказа. Ущерб — более 1 млрд рублей.

Первые претензии к гендиректору и главному конструктору ОКБ им. Симонова появились еще в 2014 году. Тогда сотрудники МВД Татарстана заподозрили его в афере с оборонными контрактами 2012 года, возбудили уголовное дело и прекратили его в 2015-м «за отсутствием состава преступления». Затем были инициированы новые дела с его участием. Сейчас Гомзин находится под домашним арестом.



Сейчас Александр Гомзин находится под домашним арестом. Фото: Ирина Плотникова

В деле упоминаются еще некоторые имена. Так, партнером конструкторского бюро оказался Дмитрий Цветков, с 2010 года имеющий британский паспорт. Питерский предприниматель занимался зарубежной частью проекта.

По данным следствия, 490 млн рублей, выделенные Минобороны РФ, были перечислены на счет британской компании Hegir Advisory Limited, контролируемой Цветковым и его женой Эльсиной, которая была директором компании, зарегистрированной в Великобритании.

В свою очередь, Дмитрий Цветков обвинил татарстанского бизнесмена Рустэма Магдеева в хищении 1,3 млн долларов, которые должны были пойти на выкуп блокирующего пакета акций ОКБ имени Симонова. Суд арестовал имущество Магдеева.

Зарубежные виллы, особняки

В 2018 году британские издания Daily Mail и The Times сообщали, что Эльсина Хайрова купила недалеко от Лондона (графство Суррей) особняк за 22 млн фунтов стерлингов. К слову, Daily Mail ошибочно назвал Рината Хайрова «бывшим министром финансов Республики Татарстан».

В доме имеются 10 спален,15 ванных комнат, лифты, кинотеатр, бассейн, бильярдная, винный погреб и т.д. Особняк окружен собственным садом площадью 1,2 гектара.

Кроме того, по данным прессы, Хайрова приобрела квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Лондона за 10 млн фунтов стерлингов. В совокупности объекты недвижимости обошлись дочери депутата примерно в 32 млн фунтов стерлингов, или в 2,8 млрд рублей.

В 2018 году британские издания Daily Mail и The Times сообщали, что Эльсина Хайрова купила недалеко от Лондона (графство Суррей) особняк за 22 млн фунтов стерлингов. Фото: dailymail.co.uk

Кроме того, дочь и зять Рината Хайрова, имеющие британское гражданство, в 2018 году открыли в Лондоне фирму Dawn Hill Wentworth Limited, занимающуюся недвижимостью. Причем, согласно британским ресурсам раскрытия информации, в ноябре 2020 года Цветков стал ее директором.

Таким образом, в России новый беспилотник так и не появился, зато у четы Цветковых — Хайровых увеличиваются зарубежные активы.

Между тем в телеграм-каналах выдвигают две версии этой истории: дискредитация Рината Хайрова в преддверии думских выборов и его полное устранение с голосования, а также повышение для народного избранника «цены за депутатский мандат».

Эльсина Хайрова и Дмитрий Цветков. Фото: kompromat100.info

«Подданство Великобритании — достаточный повод, чтобы не выдать»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что у России крайне мало шансов на выдачу ей Цветкова, если будет соответствующий запрос. Как отмечает Булат Мустафин, адвокат Коллегии адвокатов РТ «Мустафин и партнеры», многие бизнесмены частенько уезжают в Великобританию, потому что Туманный Альбион не выдает своих людей России.

— Многие стараются по возможности оформить двойное гражданство (российское и британское), — добавляет адвокат. — Особенно сложно для России будет получить его, если он имеет какой-то политический или экономический вес. Все может меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Если человек совершил преступление, не связанное с политикой или экономикой, его объявил в розыск Интерпол, а он имеет только российское гражданство, в таком случае его могут выдать.

С Мустафиным солидарен и Ислам Рамазанов, юрист, главный редактор журнала «Уголовный процесс».

— Выдача из Англии происходит довольно трудно. Это связано не столько с расхождением российского и британского законодательства и квалификации того или иного преступления, а потому что по разным политическим причинам они не хотят выдавать людей России, — комментирует Рамазанов.

Однако, по его словам, постепенно практика взаимоотношений Москвы и Лондона меняется. Раньше запрашиваемый мог сказать, что дело политически мотивировано. Но сейчас это трудно доказать, особенно если человек всю жизнь дружил с властями, а потом вдруг заявляет, что уголовное дело политически мотивированное, а по всем представленным документам — банальное хищение. Тем более в Англии принят закон, согласно которому человек, обладающий большими активами, должен объяснить их происхождение. Иначе страна может все-таки экстрадировать его. Таким образом, «Великобритания — это не рай для преступников, где можно скрыться».

— По законам РФ ему не грозит смертная казнь, — продолжает Рамазанов. — Его можно спокойно на основании предъявленных обвинений экстрадировать. Каждый раз это очень тяжелая, трудная работа. Но поскольку он подданный Великобритании, то шансов на выдачу практически никаких. Наша российская Конституция защищает своих граждан от выдачи куда-либо. Так и Великобритания не выдает своих, даже несмотря на двойное гражданство. Подданство Великобритании — достаточный повод, чтоб не выдать.

При этом, по словам эксперта, российская сторона может пойти иным путем.

— Если нашим правоохранительным органам нужно получить от человека деньги, то более эффективным будет вводить гражданское судопроизводство, найти его активы и обратиться в судебные органы Соединенного Королевства, чтобы арестовать его средства или недвижимость, а потом в порядке гражданского судопроизводства попытаться их реализовать. Параллельно через генпрокуратуру можно обращаться с запросом о выдаче. Тогда больше шансов хотя бы возместить ущерб, а не просто покарать преступника, — объясняет Ислам Рамазанов.