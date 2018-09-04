Дочь депутата Госдумы от Татарстана купила недалеко от Лондона особняк за 22 млн фунтов стерлингов

Дочь бывшего главы УФНС по РТ, депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова Эльсина купила недалеко от Лондона особняк за 22 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщают британские издания Daily Mail и The Times.

В доме имеются 10 спален,15 ванных комнат, лифты, кинотеатр, бассейн, бильярдная, винный погреб и т. д. Особняк окружен собственным садом площадью 1,2 гектара.

Кроме того, по данным изданий, Хайрова приобрела квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Лондона за 10 млн фунтов стерлингов. В совокупности объекты недвижимости обошлись дочери депутата примерно в 32 млн фунтов стерлингов, или в 2,8 млрд рублей.

Отметим, что Daily Mail ошибочно назвал Рината Хайрова «бывшим министром финансов Республики Татарстан» — ранее он возглавлял только УФНС по РТ.