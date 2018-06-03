Хайров Ринат Шамильевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в г. Альметьевск ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский финансово-экономический институт (1989 г.), Поволжскую академию государственной службы им. П.А.Столыпина (2004 г.)

Трудовая деятельность:

1989 — 1992 гг. — старший налоговый ревизор-инспектор Министерства финансов РТ.

1992 — 1997 гг. — старший государственный налоговый инспектор ГНИ по РТ.

1997 — 1999 гг. — и.о. председателя правления, председатель правления ОАО АИКБ «Татфондбанк», г. Казань.

В 1998 г. — первый заместитель министра финансов РТ.

1998 — 2007 гг. — руководитель Управления МНС РФ по РТ.

С 2005 г. — руководитель Управления федеральной налоговой службы по Республике Татарстан).

2004 — 2007 гг. — председатель правления ОАО АИКБ «Татфондбанк».

2007 — 2010 гг. — советник министра обороны РФ.

2010 — 2011 гг. — первый заместитель генерального директора по ГОС и ВТС концерна «Радиоэлектронные технологии» Государственной корпорации «Ростехнологии».

С декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы РФ 6 созыва.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Кандидат экономических наук. Имеет классный чин государственного советника налоговой службы РФ III ранга.

Член комитета ГД по обороне, член комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

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