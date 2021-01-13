Камиль Исхаков и Ко подводят под жилье новый комплекс на месте комбината «Здоровье»

На землю под новостройкой в центре Казани запросили новый условно разрешенный вид использования — среднеэтажная жилая застройка

Фото: Максим Платонов

Похоже, в построенном на месте легендарного комбината «Здоровье» многофункциональном комплексе Камиля Исхакова в перспективе смогут продавать квартиры. В городе стартовали общественные обсуждения о смене разрешенного вида использования земли под зданием: с общественно-деловой застройки на среднеэтажную жилую. Завтра — последний день подачи замечаний. Так что слова известного архитектора Сергея Саначина, что новостройка представляет собой «по сути — обычный жилой дом в современном стиле», стали пророческими. Эксперты «Реального времени» считают, что жилье в доме на углу Правобулачной и Университетской, скорее всего, будет пользоваться ажиотажным спросом.

«Сандуны» по-казански



Как стало известно «Реальному времени», в Казани проходят общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Право-Булачной Вахитовского района г. Казани — среднеэтажная жилая застройка». Предложения и замечания по проекту постановления принимаются с 11 по 14 января.

Напомним, с момента, когда стало известно о сносе комбината «Здоровье», концепция объекта, который должен был появиться на его месте, менялась несколько раз. Летом 2017 года его собственник — экс-мэр Казани Камиль Исхаков обещал построить на Булаке современные «Сандуны», а осенью, когда комбинат сносили, сообщил журналистам, что ищет инвесторов для строительства нового банного комплекса и озвучил объем необходимых капиталовложений — 1,2 млрд рублей.



Снос комбината «Здоровье», сентябрь 2017 г. Фото: Олег Тихонов

Однако в феврале 2019 года члены межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности дали путевку в жизнь совсем другому проекту — многофункционального комплекса, в котором, помимо гостиничных номеров, апартаментов, офисных и торговых помещений, планировалось разместить еще и медицинский центр. Именно этот проект раскритиковал в разговоре с «Реальным временем» Сергей Саначин — за отсутствие функциональной преемственности (банный комплекс на этом земельном участке располагался с дореволюционных времен) и за архитектурную безликость здания, внешне напоминающего стандартную современную жилую многоэтажку.

В итоге же город, похоже, именно ее и получил — многофункциональный (по названию) комплекс переменной этажности максимальной высотой шесть этажей с подземной двухуровневой парковкой и внутренним закрытым двором в реальности очень легко превратить в жилой дом с нежилыми помещениями в нижнем этаже. Кстати, побывавшие в сентябре 2020 года в здании на «экскурсии» журналисты заметили любопытный факт: сети водоснабжения и канализации в здании проходят таким образом, как будто рассчитаны на большое количество санузлов — по одному на каждую группу помещений, сходную по планировке с квартирой.

Проект строительства МФК на месте комбината «Здоровье»

Постановление про запас

Впрочем, собственник компании-застройщика и заказчика многофункционального комплекса — ООО «Здоровье» — Камиль Исхаков решительно отрицает какую-либо вероятность смены назначения здания.

— Генеральный подрядчик, каким является «Евростройхолдинг +», так же, как собственник и арендатор земли, вправе обратиться в государственные органы с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка, — сообщил он «Реальному времени». — Они это сделали на будущее — дополнили на всякий случай. В будущем право использования земельного участка таким образом, возможно, будет частично реализовано, однако в настоящее время такое решение не принято, и говорить об этом преждевременно.

А на вопрос, не считает ли он, что превращение многофункционального центра в жилой дом могло бы пойти на пользу центру Казани, который, по мнению архитекторов, давно и остро страдает от безлюдья, Камиль Исхаков возразил:

— Жилье там и так уже есть, другое дело — в центре низкая плотность жилой застройки.

В итоге город получил многофункциональный комплекс переменной этажности максимальной высотой шесть этажей с подземной двухуровневой парковкой и внутренним закрытым двором. Фото: Ринат Назметдинов

Но развивать эту тему он не стал. Лишь уточнил, что комплекс еще не сдан — там идут отделочные работы. Планируемая дата сдачи пока не озвучивается.

Связаться с гендиректором ООО «Евростройхолдинг+» Валерием Казиловым не удалось. Его заместитель Тимур Алишев оказался не в курсе планируемых изменений по объекту. «Реальное время» готово опубликовать комментарий компании: в приемной застройщика оставлен запрос редакции о причинах обращения компании в исполком Казани с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка — среднеэтажная жилая застройка. Ответ пока не получен.

Вместо бани — спа-комплексы

— ООО «Евростройхолдинг+» является арендатором земельного участка. В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию по землепользованию с заявлением на смену вида разрешенного использования, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома.

На вопрос, о каком количестве жильцов жилого комплекса может идти речь при смене вида использования земельного участка и каким количеством машино-мест они будут обеспечены, в исполкоме сообщили, что «в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Казани расчет машино-мест для жилой застройки ведется, исходя из общей площади квартир и не привязан к количеству жителей. Что касается многофункционального комплекса, то общее нормативное количество машино-мест предусмотрено в границах отведенного земельного участка».

Для многофункционального комплекса общее нормативное количество машино-мест предусмотрено в границах отведенного земельного участка. Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» поинтересовалось, как относятся городские власти к тому, что при сносе комбината «Здоровье» в 2017 году озвучивались планы застройки участка, в которых фигурировал банный комплекс. Ведь комбинат вроде как выполнял важную социальную функцию, в частности, именно туда были организованы автобусные рейсы для жителей Дербышек, когда они были лишены возможности пользоваться единственной доступной общественной баней в своем поселке. Мы задали вопрос:

— Предусмотрена ли в будущем жилом комплексе баня и как в исполкоме планируют обеспечить предоставление социально доступных банных услуг в центре Казани? — имея в виду именно народную баню, а не дорогостоящие услуги спа-салона.

— В соответствии с эскизным предложением банный комплекс не предусмотрен, — ответили в пресс-службе. — По вопросу сохранения функции бани в поселке Дербышки информируем, что эскизным предложением жилого дома по улице Стадионной предусмотрено использование части нежилых помещений под объекты, направленные на удовлетворение потребностей жителей данной территории (спа-комплекс).

«Это по-европейски»

Как полагает заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев, жилье в этом квартале будет пользоваться хорошим спросом. В частности, потому, что собственник квартиры в таком доме получает, так сказать, все удобства в одном флаконе — спа-салон, спорткомплекс, ресторан, магазины, уютный двор, собственная парковка, центр города и даже возможность работать в офисе в том же здании.

— Однако делать выводы, что здание станет жилым лишь на том основании, что в нем много «мокрых точек» — санузлов — я бы не стал, — заметил он. — В свете пандемии коронавируса наличие санузла в каждом блок-офисе — это преимущество, и мы сами сейчас рекомендуем делать так в бизнес-центрах , чтобы предусмотреть максимальное разделение потоков между разными арендаторами. Так что признаком перевода помещений в жилые это не является.

По словам Владимира Шайхиева, комплексы, в которых сочетаются жилые, офисные и торговые помещения — это новый европейский тренд, который усилился в свете пандемии и связанных с нею ограничений:



— Это вполне уместно сегодня — сводить все в единый контур. Спрос, на мой взгляд, на все эти помещения, будет хорошим и в том случае, если собственники пойдут заранее запланированным путем — сдачи апартаментов, и если концепция изменится, и на продажу выставят квартиры.

Генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова считает, что средняя стоимость жилья в этом доме может составить 200 тысяч рублей за квадратный метр.

— Это, конечно, будет зависеть от нарезки метражности продаваемых площадей и степени отделки, — уточнила она. — При ряде факторов они спокойно смогут реализовать по такой цене, а, возможно, спрос даже будет ажиотажным.

