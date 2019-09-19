Нерешенные «вопросы по финансированию» затормозили стройку Камиля Исхакова

Компания экс-мэра Казани ищет средства на грандиозный проект многофункционального центра в центре столицы Татарстана

Фото: Инна Серова

Сорван срок сдачи первой очереди 8-этажного многофункционального комплекса с гостиницей, который семья экс-мэра Казани Камиля Исхакова начала строить на месте снесенного 2 года назад комбината «Здоровье». Строительство подземной парковки для центра планировали завершить во II квартале 2019-го, однако и к концу III квартала работы на отрезке Университетской от Булака до улицы Островского дальше железобетонного каркаса не продвинулись. О причинах задержки сдачи знакового для Казани объекта, планах собственника и перспективах бизнеса, который предполагается раскрутить на «намоленном» месте — в материале «Реального времени».

«Стройка почти приостановлена»



На скромном небольшом баннере у главных ворот стройки — со стороны улицы Островского — сообщается, что генподрядчик ООО «Евростройхолдинг+» начал работы первого этапа строительства многофункционального центра — подземной парковки. Строительство началось во II квартале 2018 года и должно было завершиться ровно через год. Однако признаков готовности не наблюдается, а через приоткрытые ворота корреспонденту «Реального времени» удалось заметить, что въезд в подземную часть строящегося здания, то есть на парковку, выглядит так же, как и все здание в целом, далеким от завершения, и на объекте немноголюдно.

Вопрос о том, на каком же этапе реально находится сейчас строительство, начальник участка Михаил Селезнев отмел сразу:

— За всеми комментариями — к заказчику, я на эту тему говорить не имею права.

Камиль Исхаков все же объяснил, почему стройка двигается медленно: «Рассказать о перспективах строительства не смогу, потому что не решены основные вопросы по финансированию». Фото Олега Тихонова

Заказчик — собственник участка и строящегося здания, оказался также скуп на комментарии. Но Камиль Исхаков все же объяснил, почему стройка двигается медленно:

— Рассказать о перспективах строительства не смогу, потому что не решены основные вопросы по финансированию.

— То есть стройка сейчас приостановлена?

— Почти.

— А надежды на ее возобновление есть?

— Ну конечно. Но сроки пока не ясны.

О причинах, по которым застопорилось финансирование, собеседник «Реального времени» говорить не стал.

Здание размером в квартал

Напомним, проект грандиозного многофункционального комплекса на Булаке согласовали на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в феврале этого года. Он предусматривает возведение разноуровневого здания протяженностью в целый квартал — от улицы Островского до Левобулачной. Высота строения вместе с подземным паркингом на 370 машино-мест, который и является первой очередью строительства, — 7—8 этажей, при этом надземная часть здания имеет высоту 5—6 этажей. Общая площадь здания — 46,2 тыс. кв. метров.

Архитектурное решение многофункционального комплекса крепко раскритиковал известный казанский архитектор и краевед Сергей Саначин. Он констатировал, что по сути это здание — «обычный жилой дом в современном стиле», только с завышенной для этой части города этажностью.

Проект предусматривает возведение разноуровневого здания протяженностью в целый квартал — от улицы Островского до Левобулачной

Заказчики и подрядчики

Застройщиком и заказчиком многофункционального комплекса на месте комбината «Здоровье» выступило ООО «Здоровье», созданное в мае 2014 года Фаритом Ишмаковым, который с 1992 по 2002 годы занимал кресла замглавы администрации Казани по внешнеэкономическим связям и председателя городского комитета по управлению коммунальным имуществом (КУКИ).

Снят с должности Ишмаков был спустя несколько месяцев после возбуждения прокурором Казани в отношении руководства КУКИ уголовного дела, связанного с заключением КУКИ купли-продажи нежилого помещения с ООО «Торговый дом «Эдем». К моменту, когда замглавы администрации города был освобожден от должности, постановление прокурора Казани было частично отменено решением Вахитовского районного суда Казани — по иску Ишмакова.

В декабре 2012 года Фарит Ишмаков уступил бизнес внучке Камиля Исхакова Карине Камаловой. Однако с мая 2018 года единственным собственником ООО «Здоровье» является сам бывший казанский грандоначальник. Сейчас это микропредприятие со среднесписочной численностью 1 человек (директор фирмы — Дамир Мухлисов).

Подрядчиком на объекте выступает ООО «Евростройхолдинг+», гендиректором и единственным владельцем которого является Владимир Казилов. С 2011 года эта компания стабильно выступает поставщиком ГКУ «Главинвестстрой РТ». В 2018 году общий объем заключенных с ним контрактов достиг почти 2,329 млрд рублей, в 2019-м сумма контактов превысила уже 1,711 млрд. Компании Владимира Казилова доверили, в частности, достраивать новый казанский зоопарк «Река Замбези», а ранее — реконструкцию цирка.

Застройщиком и заказчиком многофункционального комплекса на месте комбината «Здоровье» выступило ООО «Здоровье», созданное в мае 2014 года Фаритом Ишмаковым

Перспективы — отличные, но не у гостиницы

Ситуацию, сложившуюся на объекте Камиля Исхакова, по просьбе «Реального времени» проанализировал гендиректор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров:

— По моему мнению, такой объект не начинают строить без понимания источников и объемов финансирования. Чтобы закопать деньги в бетон — это вряд ли! Я думаю, проблемы с финансированием связаны с объективными причинами. И учитывая выгодную локацию объекта, наличие документации, разрешения на строительство, финансирование на него может быть получено, в том числе и заемное.

Ахмеров полагает, что место для здания инвестор выбрал, что называется, правильно:

Право-Булачная — одна из ключевых городских магистралей, здесь находятся и офисы, в том числе класса «А»: например, бизнес-центр «Булак» и множество банков, включая «Татсоцбанк». А улица Университетская — это также и близость к различным учреждениям, метро, к улице Баумана.

Но он высказал некоторое сомнение относительно предполагаемого использования здания, в частности, планов размещения в нем гостиницы:

— Я думаю, что первые этажи можно отвести под торговый центр, а верхние — под офисы. Строить гостиницу, я думаю, здесь смысла нет, поскольку рядом есть 5-звездочный отель «Лучано», 4-звездочный Kazan Palace, а еще неподалеку есть «Арт-отель» и гостиница «Татарстан».