В Казани прошли общественные обсуждения по рекультивации Самосыровского мусорного полигона

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани прошли общественные обсуждения по рекультивации Самосыровского мусорного полигона, который располагается в 50 метрах от рекультивируемого Самосыровского холма. Заключение по результатам обсуждения опубликовано на сайте исполкома.

По данным начальник отдела санитарного содержания и благоустройства жилищного фонда Комитета жилищно-коммунального хозяйства Станислава Фадеева, полигон не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, представляет эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт, загрязняет почву, подземные и грунтовые воды, воздух.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для устранения негативного воздействия необходима рекультивация. Два года займет технический этап, во время которого полигон будут засыпать грунтом, формировать уклоны для равномерного стока атмосферных вод. Затем год займет биологический этап рекультивации. Специалисты предлагают особенно обратить внимание на систему дегазации, а также систему сбора фильтрата.

В общественном обсуждении приняли участие 20 человек. Обратиться с предложениями и заявками по вопросу рекультивации в течение 30 дней.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут обсуждения по вопросу воздействия рекультивации Самосыровской свалки на окружающую среду.



Ольга Плешкова