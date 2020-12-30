«Рауфа Рахимова — больше патриот Башкирии и России, чем эти тявкающие комнатные собачки»

Оппозиция на выход: почему племянница Муртазы Рахимова покинула СПЧ РБ?

Фото: предоставлено Рауфой Рахимовой

Последние дни уходящего года в Башкирии отметились новым скандалом: о своем уходе из СПЧ РБ объявила медиаменеджер и филантроп Рауфа Рахимова. Правда, в тот же день представители региональных властей через аффилированные информационные ресурсы заявили об «уточнении» состава Совета по правам человека и исключении из консультативного органа Рауфы Гареевны. Одновременно с этим со страниц башкирских госСМИ от некоторых «экспертов» посыпались различные обвинения в ее адрес. Колумнист «Реального времени», экономист Рустем Шайахметов считает, что столь старательное очернение одной из самых влиятельных женщин в республике только повышает ее как политика и роняет авторитет СПЧ. Своими мыслями он делится в авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты.

Ушла или ушли?

Заявление о выходе учредителя интернет-издания ProUfu, газеты Bonus, президента благотворительного фонда «Изгелек» Рауфы Рахимовой из состава Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) стало предметом бурного обсуждения, попав на страницы всех ведущих республиканских СМИ. Высказываются различные версии свершившегося.

Столь бурное осуждение Рауфы Рахимовой провластными СМИ за ее деятельность, честно говоря, удивляет. Я, конечно, понимаю, что для некоторых вовремя тявкнуть — это доказательство своей верности власти. Но обвинения какие-то мелкие, базарные.

Например, в том, что она родственник Муртазы Рахимова (племянница, — прим. ред.), но родственников же не выбирают. Я очень критично отношусь к деятельности первого президента Башкирии, но за его деятельность Рауфа Гареевна не может нести ответственность. Она не участвовала в событиях давно минувших лет. Зато многие ругающие ее были активными участниками процессов, которые позорят республику, и было это не только при Рахимове. Особенно удивило заявление о том, что ее включили в Совет только из-за того, что она член семьи Муртазы Рахимова. Если это заявление соответствует действительности, то это возмущает. Потому что данное обстоятельство свидетельствует о клановой системе власти в республике. Если это ложь, то человек должен извиниться. Хотя я не думаю, что это возможно. Скорее всего, это просто черный пиар.

Фото: proufu.ru

Я очень критично отношусь к деятельности первого президента Башкирии, но за его деятельность Рауфа Гареевна не может нести ответственность. Она не участвовала в событиях давно минувших лет

Заявления о том, что Рауфу исключили из СПЧ из-за того, что она в оппозиции к существующей власти, вообще непонятны. Совет по правам человека не является филиалом «Единой России», поэтому исключение из его состава человека за его позицию как-то неправильно. Если взять СПЧ при президенте РФ, там критиков власти не выгоняют из Совета, более того, на регулярных заседаниях Путин с уважением выслушивает их. Кроме того, когда председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой исполнилось 90 лет, Владимир Путин приехал к ней домой и лично поздравил с днем рождения. Она всегда очень жестко критиковала власть. В то же время являлась лауреатом Государственной премии РФ, была отмечена благодарностью президента России. Обычно Путин предмет для подражания, но не в этом случае.

Отголоски Куштау

Громкие заявления о том, что она лично направляла журналистов на Куштау якобы для оказания сопротивления органам правопорядка, вообще за гранью понимания. Я не знаю, чем человек думал, но необоснованные обвинения в экстремизме согласно нашему законодательству наказуемы. Сложно сказать причину этого заявления — вера в безнаказанность или от недалекого ума.

Вообще-то абсолютное большинство жителей Башкирии поддерживают защитников Куштау и считают, что они совершили гражданский подвиг, не позволив офшорной компании уничтожить памятник мирового значения.

Очень жаль, что работники правоохранительных органов стали авангардом частного бизнеса, уничтожающим наше достояние, природу Башкирии. Как я понял, сторонники разграбления Башкирии есть и в СПЧ. Вся эта возня с черным пиаром в связи с уходом из СПЧ Рауфы Рахимовой вызывает сожаление и роняет авторитет республиканского совета по правам человека.

Фото: bashinform.ru

Вся эта возня с черным пиаром в связи с уходом из СПЧ Рауфы Рахимовой вызывает сожаление и роняет авторитет республиканского совета по правам человека

Популярный политик

Если говорить об оппозиции, то эта политическая категория предполагает деятельность по смене существующей власти. Однако я не слышал о том, чтобы Рауфа Рахимова требовала смены власти, к примеру отставки главы Башкирии Радия Хабирова. Она не является членом оппозиционной партии. У нее есть своя позиция, и она не боится об этом сказать. Не всегда бывает права, но я могу сказать, что она значительно больший патриот Башкирии, России, чем все тявкающие по команде эти комнатные собачки.

Если мы не будем уважать другое мнение людей, то породим очередной социальный конфликт. Ведь на Куштау защищали не только природу. Это было возмущение отношением власти и бизнеса к людям. Когда при попустительстве власти в зарубежье выкачивались миллиарды, уничтожая башкирскую природу и подавляя протестующих.

Попытки маргинализации Рауфы Рахимовой и весь этот черный пиар значительно повышают ее популярность как политика. Для значительной части жителей республики она неравнодушный человек с активной общественной позицией, который не боится отстаивать интересы республики. Зачем Рауфу Рахимову выталкивают из общественной деятельности, из медиасферы в политику, сложно сказать. Если этого республиканский истеблишмент добьется, то для Башкирии будет блестящий результат действий бесполезного околоправительственного планктона. Мы получим яркого, независимого от власти политика, который не будет по команде кого-то уничтожать или поддерживать.

Рустем Шайахметов