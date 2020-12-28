Рауфа Рахимова объявила об уходе из СПЧ при главе Башкирии

Руководитель интернет-издания ProUfu Рауфа Рахимова объявила об уходе из Совета по правам человека при главе Башкирии. Она объяснила это пассивной позицией СПЧ в защите прав человека, в том числе защитников Куштау.



«Членами СПЧ в Башкортостане являются разные люди. Есть хорошие, искренние, готовые, несмотря ни на что, добиваться справедливости. А есть те, которые привыкли всю жизнь обслуживать интересы власти и использовать любую площадку, чтобы выслужиться. Я не хочу быть частью такой команды. Для меня дорого мое имя, я дорожу своей репутацией», — написала Рахимова в своем Facebook.

По ее словам, СПЧ больше бездействует и не отстаивает народные интересы. Она заявила, что будет продолжать защищать права людей, «будучи просто хорошим человеком», руководителем интернет-издания ProUfu и общественно-политического еженедельника Bonus, а также руководителем попечительского совета благотворительного фонда «Изгелек».



Маргарита Головатенко