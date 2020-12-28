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Рауфа Рахимова объявила об уходе из СПЧ при главе Башкирии

14:04, 28.12.2020 3

Руководитель интернет-издания ProUfu Рауфа Рахимова объявила об уходе из Совета по правам человека при главе Башкирии. Она объяснила это пассивной позицией СПЧ в защите прав человека, в том числе защитников Куштау.

«Членами СПЧ в Башкортостане являются разные люди. Есть хорошие, искренние, готовые, несмотря ни на что, добиваться справедливости. А есть те, которые привыкли всю жизнь обслуживать интересы власти и использовать любую площадку, чтобы выслужиться. Я не хочу быть частью такой команды. Для меня дорого мое имя, я дорожу своей репутацией», — написала Рахимова в своем Facebook.

По ее словам, СПЧ больше бездействует и не отстаивает народные интересы. Она заявила, что будет продолжать защищать права людей, «будучи просто хорошим человеком», руководителем интернет-издания ProUfu и общественно-политического еженедельника Bonus, а также руководителем попечительского совета благотворительного фонда «Изгелек».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:13
    правильно сделала. давно пора
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  • Анонимно 14:15
    А Башинформ уже получил заказ нейтрализовать новость и выдали, дескать Рауфа выведена из СПЧ. Смешные.
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  • Анонимно 14:28
    Уважаю Рауфу
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