Рауфа Рахимова: «Никаких преференций от Муртазы Губайдулловича я не получала»

Интервью с уфимским медиаменеджером и благотворителем. Часть 2

Медийный и рекламный рынок Уфы за последние годы заметно скукожился, но и в таких условиях СМИ могут работать успешно, утверждает издатель портала ProUfu.ru и газеты Bonus, президент благотворительного фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова. Во второй части интервью «Реальному времени» она рассказала о получаемых в свой адрес угрозах, новом этапе соревнования Башкирии и Татарстана, своем опыте участия в выборах и отсутствии сильных фигур рядом с Радием Хабировым.

«Нас пытаются напугать, а это только раззадоривает»

— Рауфа Гареевна, несколько лет назад было сообщение, что в окна вашего кабинета стреляли. Удалось выяснить, кто это сделал?

— Это происходило два воскресенья подряд. Понятно, что никто не хотел меня убивать или ранить, это была акция устрашения, потому что стреляли в выходной. Целились в направлении моего рабочего стола. К сожалению, полиция не разобралась, начали не спеша опрашивать… Потом они и вовсе решили, что это просто мальчишки баловались. Почему эти «мальчишки» из целого ряда окон выбирали дважды именно мое — осталось загадкой.

— Стреляли из огнестрельного оружия?

— Нет, скорее всего из пневматики, были отверстия в стекле. Тогда мы восприняли это так, что нас пытаются напугать. А нас это только мотивирует работать лучше, раззадоривает.

— Часто ли поступают угрозы в ваш адрес и в адрес ваших сотрудников?

— Говорят, что кто-то мечтает кому-то свернуть шею, в том числе мне. Мы не нарушаем закон, все делаем в рамках правового поля. С нами пытаются судиться, но в основном проигрывают, потому что мы все пишем правильно, ничего не придумываем, работаем по фактам, по документам.

— На днях писали про обнаруженную в вашем кабинете «прослушку». Кто мог организовать слежку за вами?

— Технический директор при проведении работ обнаружил в потолке микрофон и еще какие-то устройства. Не знаю, кто их установил. Они же подпись не оставили. Это задача правоохранительных органов — разобраться.

— Предлагали ли вам продать издания?

— Были предложения, обращались. Например, «Ура медиа» вела переговоры. Потом они купили «Медиакорсеть» в Уфе.

— Журналисты рассказывали, что после работы в ProUfu.ru и Bonus трудно устроиться в другие СМИ Башкирии, аффилированные с региональными властями. Много ли в Уфе независимых от Белого дома изданий?

— Во-первых, в государственные СМИ наши сотрудники не идут. Там платят 15—20 тысяч рублей. Зачем им с 35—40 тысяч переходить на низкую зарплату и скучную работу? Во-вторых, очень часто негосударственные медиа переманивают наших сотрудников. Бывает, они уходят на более спокойную работу после нашего темпа. Я всегда говорю, что они могут вернуться, отдохнув в других изданиях. Мне кажется, охотников за головами моих корреспондентов очень много. Им постоянно поступают предложения. У вас в Казани работает наш бывший главный редактор Гриша Сеферов, талантище. Парня переманили, мы никак не можем вернуть его обратно, потому что, мне кажется, он прозябает в Prokazan.ru.

— А были те, кто все-таки вернулся под ваше крыло?

— Конечно, были. Это и Рамиль Рахматов. Сейчас одна девушка хочет вернуться к нам, потому что ей стало скучно на своей работе.

«Рынок Уфы и Башкирии небольшой, он скукожился. Конечно, на этом рынке мы работаем очень профессионально. Я лично встречаюсь с рекламодателями — руководителями и собственниками. Меня очень радует, когда они говорят, что начинают и завершают свой день с ProUfu.ru». Фото prnews.io



«Удобно думать, что нас кормит фонд «Урал»

— Осенью прошлого года портал ProUfu.ru отметил 10-летие. В каком направлении будут дальше развиваться ваши издания?

— Возможностей для развития огромное количество. У нас грандиозные планы, только на их реализацию не хватает денег. У нас нет крупных спонсоров, мы живем за счет рекламодателя. Газета в таком же ключе будет выходить и дальше, здесь чего-то особо нового не придумаешь, только если поэкспериментировать с контентом на сайте. Естественно, мы будем развивать видеоконтент. Нам предстоит купить видеоаппаратуру и прочую технику, хотим развивать интерактив, предложить новые рекламные форматы. Сейчас переписываем мобильную версию, хотим сделать ее более удобной. Сегодня люди очень сильно заняты, информации много, и нам надо упрощать процесс ее получения через наш сайт.

— Вы сказали, что денег не хватает. Разве фонд «Урал» вас не поддерживает?

— Фонд «Урал» платит нам за информационную поддержку как один из клиентов — оплачивает по договору одну полосу в нашей газете и определенный объем материалов на сайте. В общем бюджете их доля небольшая. Люди живут стереотипами, им удобно думать, будто нас кормит фонд «Урал». Если бы они знали, как мы работаем с рекламодателями, как их обхаживаем, придумываем для них новые акции и варианты продвижения их продукции! Нам важно, чтобы бизнес нашего партнера процветал. И благодаря этому у нас очень много крупных клиентов.

Но рынок Уфы и Башкирии небольшой, он скукожился. Конечно, на этом рынке мы работаем очень профессионально. Я лично встречаюсь с рекламодателями — руководителями и собственниками. Меня очень радует, когда они говорят, что начинают и завершают свой день с ProUfu.ru. Это показатель качества нашего контента. Это мотивирует работать еще лучше.

Мы состоим в Альянсе независимых региональных изданий и с его помощью постоянно обучаем наши кадры в России, Европе и даже Америке. Учится и редакция, и рекламный отдел, и менеджмент. Благодаря этому мы постоянно внедряем новые технологии, возможности, методы продвижения услуг. К примеру, мы глубоко изучаем бизнес клиента, помогаем ему усовершенствовать сервис с помощью тайных покупателей, делимся своими выводами. И такое отношение к партнеру дает свои результаты, повышает доверие клиента, делает его успешнее.

— Какая сейчас посещаемость у сайта и какой тираж у газеты?

— Разовый тираж недельной газеты — 60 тыс. экземпляров. Что касается портала — это около 80 тыс. уникальных посетителей в сутки, больше 1 млн человек и 5 млн просмотров в месяц.

— Какую планку установили себе на этот год?

— Я говорю своим ребятам: «100 тысяч уникальных посетителей — это элементарно. Давайте закроем наши дыры и сделаем сотку». В республике населения — более 4 млн человек, внедрение интернета — 85 процентов. Сами представьте, какой может быть потолок — он может составлять миллион, чтобы в каждой семье читали ProUfu.ru каждый день.

«Фонд «Урал» платит нам за информационную поддержку как один из клиентов — оплачивает по договору одну полосу в нашей газете и определенный объем материалов на сайте. В общем бюджете их доля небольшая». Фото бфурал.рф



«Реклама в печатных изданиях работает очень хорошо: доверия к ним больше»

— Какие тренды в развитии медиа вы, опытный медиаменеджер, могли бы отметить?

— Согласитесь, мы успешное медиа — и тираж высокий, и трафик, и сами себя обеспечиваем, зарабатываем. Когда медиа чувствует своего читателя, прислушивается к его мнению, отвечает его запросам, оно всегда будет иметь лояльную аудиторию. Мы представляем, какой наш читатель, чем он живет, чем интересуется, какие проблемы его волнуют. Мы анализируем посещения, просмотры, сотрудничаем с «Медиатором», чтобы понять, какой материал прочитали и не прочитали. Анализируем причины. Когда так точечно работаешь, всегда будет успех. Конечно, нет предела совершенству. У нас есть мечта — выйти на Челябинск, Оренбург, глубже зайти в башкирские города — Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. Как заработаем ресурсы, обязательно этим займемся. Вот вы, «Реальное время», — успешный межрегиональный проект, ваш продукт мне нравится.

Я была на семинаре в Португалии. И спикер из британской Guardian говорит: «У вас в России люди не привыкли платить за контент, но у СМИ огромные затраты. Только за счет рекламодателя окупить этот бизнес сложно. Поэтому попросите помощи. Мы [Guardian] просим помощи у читателей». Мы решили тоже так сделать и создали АНО «Свободное медиа». И сейчас мы просим помощи для развития нашего интернет-издания у наших преданных читателей. Хотите независимое издание в республике, которое отражает ваши чаяния и интересы? Пожалуйста, помогите нам. С таким посылом мы и будем работать в этом году.

В принципе «Дождь» тоже обращается к помощи своих зрителей, как и «Новая газета», участником которой я сама являюсь.

— Победят ли интернет-СМИ «бумагу»?

— Почему интернет-издания должны конкурировать с печатными? Я очень люблю читать книги в бумажном варианте. Очень многие любят газетный формат, они читают и интернет, но им нравится держать в руках шуршащую газету. Реклама в печатных изданиях очень хорошо работает: доверия к ним больше. Поэтому пока есть доверие, есть читатель, газеты будут иметь возможность выходить в свет. Я сама очень люблю читать газеты, в том числе и свою. Из интернета я распечатываю тексты и читаю. Конечно, мне 50 лет, я, может быть, человек старой формации. Но мой сын, которому 21, тоже предпочитает читать на бумаге.

— Какие СМИ вы считаете эталонными, на кого равняетесь?

— Мы все время учимся у «Медузы». Они молодцы, очень крутые ребята. Мы знакомы с Тимченко (Галина Тимченко — учредитель и гендиректор «Медузы», — прим. ред.), мы постоянно участвуем в общих семинарах, слушаем их и, конечно, мы пытаемся чему-то научиться. Вот я считаю, что «Медузе» равных нет. The Bell мне интересны. «Реальное время», кстати, все время внимательно изучаем, аналитику издания, глубокую проработку тем, беседы. Также читаю РБК, «Коммерсантъ», 66.ru… Всех коллег, которых мы считаем продвинутыми, изучаем. Myslo из Тулы — это наши друзья и партнеры, с которыми мы постоянно консультируемся. Там работают очень продвинутые ребята, в свое время они были признаны самой лучшей городской газетой России.

«Почему интернет-издания должны конкурировать с печатными? Я очень люблю читать книги в бумажном варианте. Очень многие любят газетный формат, они читают и интернет, но им нравится держать в руках шуршащую газету. Реклама в печатных изданиях очень хорошо работает: доверия к ним больше. Поэтому пока есть доверие, есть читатель, газеты будут иметь возможность выходить в свет». Фото bfm.ru

— В конце прошлого года в республике под руководством Ростислава Мурзагулова начали создавать медиахолдинг — некий аналог «Татмедиа». Насколько этот проект может быть успешен?

— Во-первых, я считаю, что государство должно финансировать печатные издания, сайты, ТВ только на национальных языках — на башкирском, татарском, чувашском — там, где трудно рассчитывать на рекламный бюджет. А русскоязычные издания должны быть самоокупаемыми и никакого государственного финансирования у них быть не должно.

Во-вторых, общаясь с членами новой команды Хабирова, я обратила внимание на некоторые странности. Например, мы пишем про смог в Сибае или про самоубийство ребенка в лицее, и почему-то некоторыми членами команды врио главы РБ это воспринимается как некий враждебный акт в отношении к новой власти. Они как будто не понимают, что это работа журналиста — сообщать о таких событиях. Как не писать об этом?

Поэтому я предполагаю, что новый холдинг будет пропагандистской машиной, которая будет освещать только позитивные события и не сообщать о проблемах. Соответственно, кому они тогда будут интересны? Кто им будет доверять?

— Зато будет создаваться положительный имидж Башкортостана.

— Реальность-то другая. Они будут создавать иллюзорный мир, в который и сами не верят? Кому нужен такой мир?

Я не верю в такие государственные вещи. В республике формируется огромная пропагандистская машина, на нее будут выделяться огромные бюджеты. Мне не нравится, что государственное деньги, то есть деньги налогоплательщиков, тратятся на это. Когда у нас не хватает средств на покупку лекарств онкобольным детям, я бы не хотела, чтобы деньги уходили на чей-то положительный имидж. Реальные дела пиаром заменить невозможно — другие времена, другие возможности получения информации, и, в конце концов, люди уже другие.

«Пока не вижу сильных фигур рядом с Хабировым»

— Хабиров возглавляет Башкирию уже четвертый месяц. Как вы оцениваете этот период?

— После восьми лет застоя мы очень обрадовались приходу молодого, энергичного, опытного человека, нашего земляка, который прошел еще школу Муртазы Губайдулловича (Рахимова, — прим. ред.), московскую школу. На него очень сильно рассчитывает население Башкирии. Он сейчас пытается выправить ситуацию в ручном режиме. Например, стало выправляться положение с закупками медикаментов для больных детей: торги начали объявлять, некоторым детям начали выдавать лекарства за счет бюджета, как положено по закону. Нагрузка на благотворительный фонд «Изгелек» уменьшается, слава богу.

Так что некоторые положительные сдвиги мы чувствуем, что только приветствуем. Кстати, очень положительно воспринимается его общение с населением. Только в Сибай за неделю он съездил три раза. А дорога туда очень далекая, тяжелая. Он много ездит по районам. Люди соскучились по лидеру, который не просто выслушает, но и решит их проблемы.

Тот же Муртаза Губайдуллович всегда очень много ездил, практически каждый выходной. Он проезжал по тысяче километров в день, во всех районах, во всех деревнях был, всех помнил по именам. И сейчас, кстати, он помнит: в таком-то районе такой-то фермер. Он тебе еще скажет, что у него жена с Дюртюлинского района, юрист по профессии и у них двое детей, мальчик и девочка. А ведь этот фермер — одна из тысячи таких встреч! Память у человека такая — это меня вообще поражает. И становится стыдно, что я, например, плохо запоминаю имена. А он все помнит. И народ очень рад, что такой энергичный, молодой руководитель, как Хабиров, обещает и в принципе что-то уже делает, есть положительные результаты.

Жаль, что пока рядом с ним нет сильных людей. Вот в команде Хамитова никогда не было ни одного сильного руководителя. Мы даже опрос проводили на улице: показывали фотографии его команды людям и спрашивали: «Вы знаете, кто это?». Никто не успевал запоминать, кадровая чехарда была страшная. Кроме Хамитова и Ялалова, никого не узнавали. И сейчас рядом с Хабировым я пока не вижу сильных фигур, профессионалов, которые взяли бы часть ответственности на себя. Не может Хабиров все проблемы все время тащить на своих плечах, он так быстро выдохнется. Хочется, чтобы он собрал вокруг себя таких профессионалов, которые не боятся иметь собственное мнение, отличное от мнения врио.

В свое время в команде Рахимова были очень сильные личности: сам Хабиров, Мавлияров, Сарбаев, Качкаев, Гаскаров, Назаров и многие другие. Никто из них ведь не пропал, покинув Башкирию. Эти сильные мужики брали на себя ответственность. А вот Хабиров — пока один.

«После восьми лет застоя мы очень обрадовались приходу молодого, энергичного, опытного человека, нашего земляка, который прошел еще школу Муртазы Губайдулловича, московскую школу». Фото bashinform.ru

— Приходилось слышать, что у вас были доверительные отношения с Радием Хабировым и Хамитом Мавлияровым. Поддерживаете ли вы с ними личные контакты?

— По роду своей деятельности я поддерживала и поддерживаю отношения со всеми, до сих пор прошу о благотворительной помощи, обращалась даже к Тимербулату Каримову (член совета директоров ЗАО «Русская медная компания», зять главы НК «Роснефть» Игоря Сечина, — прим. ред.), хотя он и отказал. И почему бы не использовать эти возможности, чтобы помочь детям?

— Радий Хабиров частенько сравнивает Башкортостан с Татарстаном, призывает своих подчиненных равняться на коллег из соседнего региона. Будет ли новый виток исторического соперничества между Уфой и Казанью?

— Такой спортивный азарт, соревновательный дух очень полезен. Тем более что Радий Фаритович спортсмен, он борец. Соревновательный дух у него в крови. Думаю, это поможет нам выйти из застоя и улучшить благосостояние населения. Я очень рассчитываю на то, что у нас будут созданы рабочие места, народ не будет уезжать в поисках работы в Татарстан, найдет применение своим возможностям у себя на родине. А спортивное соперничество республик шло еще с советских времен, и Муртаза Губайдуллович с Минтимером Шариповичем соревновались, шли «ноздря в ноздрю». И это положительно сказалось на обеих республиках.

— На предпоследних выборах в Госсобрание — Курултай РБ вы выдвигались от «Справедливой России». Почему не стали выставлять свою кандидатуру на прошедших парламентских выборах?

— Выдвигаясь, я понимала, что мне не дадут выиграть. Я ведь 18 лет проработала в «Комсомольской правде». Я была такой девочкой, которая, в принципе, ничего не понимала в политике. Никаких преференций от Муртазы Губайдулловича я не получала, как многие тогда думали. Жила себе, работала, пока меня как-то не уволили. Я-то, наивная, думала, что сама ушла, а на самом деле это была целая продуманная работа со стороны замдиректора «Комсомольской правды» из Москвы, который сейчас живет в Израиле, поменяв фамилию, и администрации Хамитова. Как бы иронично не прозвучало, но благодаря им я создала такие крутые независимые издания, как ProUfu.ru и Bonus, и начала искать новые смыслы. В том числе решила попробовать себя на выборах.

Участие в предвыборной кампании и самих выборах тогда стало для меня серьезным опытом. Самое главное — у меня исчез страх. Мы ведь все чего-то боимся: «А это можно, что ли?», «Это же не принято». Придумали себе какие-то ограничения, табу. И большинство людей так живут, боятся, что уволят, наругают, плохо посмотрят, боятся отличаться, быть вне толпы. Кто-то с этими страхами борется, кто-то живет до конца жизни.

А тут я ходила по дворам, выступала перед жителями и поняла — меня волнуют те же вещи. Один из избирательных участков располагался в общежитии нефтяного университета. Тогдашний ректор Айрат Шаммазов сказал председателю участковой избирательной комиссии провести честные выборы. Он провел, там я победила. А вот на некоторых участках, например, в школе №158, где у меня было много сторонников, за меня якобы никто не проголосовал. Вот такие «чудеса».

На одном из участков в школе меня больше четырех часов пытались выгнать с ОМОНом с подсчета голосов. Приехал целый полковник, и подполковник меня уговаривал уехать. Завуч — председатель участка — оформила акт, что я якобы мешаю им работать. Я подходила к учителям, членам УИКа, спрашивала: «Зачем вы подписываете этот акт? Я же не мешаю. Вы же понимаете, что поступаете непорядочно и нечестно». Они отвечали, что иначе их уволят.

«Я благодарна выборам и еще за одну вещь — моя журналистская команда, насмотревшись на произвол властей, стала еще более независимой. Ребята загорелись идеей справедливости, поняли, что они могут менять мир к лучшему, а не просто быть зрителями подобных бездарных спектаклей». Фото bashinform.ru

Вот такое унижение учителей происходит. Мой сын, поучаствовав в этих выборах и увидев творившийся на участках беспредел, пришел потом в школу и рассказал своим одноклассникам. А они потом допрашивали своих учителей: «Зачем вы так делаете? Сами ведь учите нас жить по-другому: не обманывать, не воровать. А сами обманываете и воруете голоса».

Поэтому я приняла решение больше не участвовать в этой клоунаде. Но я благодарна выборам и еще за одну вещь — моя журналистская команда, насмотревшись на произвол властей, стала еще более независимой. Ребята загорелись идеей справедливости, поняли, что они могут менять мир к лучшему, а не просто быть зрителями подобных бездарных спектаклей. Можно с уверенностью сказать, что расцвет Bonus'a и ProUfu.ru произошел именно потому, что мы стали чувствовать себя независимыми свободными людьми.