Расставание с Азеведо, Ковальчук в «Авангарде» и жесткие баталии «Динамо» и «Ак Барса»

Четыре итога недели в Континентальной хоккейной лиге

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Даже на фоне затмевающего весь клубный хоккей МЧМ Континентальная хоккейная лига по-прежнему радует событиями, которые порой не укладываются в голове или просто удивляют своей нелогичностью. Так, на прошедшей неделе озадачил своим странным решением СДК, взявший сторону не клуба «Северсталь», а «рвача» Митчелла. Отметились и легионеры «Ак Барса» — один (Азеведо) улетел на родину и не вернулся, другой (Кормье) на пару с динамовцем Волковым выдал лучший бой в сезоне. О том, чем еще запомнилась очередная семидневка в КХЛ, — в обзоре «Реального времени».

«Конец эпохи» недели: Азеведо, прощай

Первая информация о возможном уходе из «Ак Барса» канадского форварда португальского происхождения Джастина Азеведо «бомбанула» в начале недели, и с тех пор мы стали свидетелями нового сериала со скандалами, инсайдами и домыслами.

Сначала в СМИ появилась информация, будто Азеведо требует от клуба 7,5 миллионов рублей за якобы полученную здесь травму. Потом всплыла новость, что канадец не хочет возвращаться в Казань из-за конфликта с главным тренером «барсов» Дмитрием Квартальновым.

Тут же пошли разговоры, что причина невозвращения хоккеиста кроется в его затяжной депрессии, наподобие той, что мучила волейболиста Мэттью Андерсона, который просил отпустить его, пока «не оправится». А тем временем в среде болельщиков образовалось два лагеря — тех, кто проклял канадца «за предательство», и тех, кто призвал не обесценивать чужие трудности.

В итоге Джастин и «Ак Барс» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, а клуб по-доброму пожелал игроку поскорее справиться со своими проблемами и возвращаться в хоккей.

Канадец провел в Казани 7 сезонов, забил 112 голов, набрал 314 очков в 420 матчах и стал обладателем Кубка Гагарина-2018. Вот такое ностальгическое видео подготовили Джастину в «Ак Барсе» на прощание.

Рисковый трансфер недели: Ковальчук в «Авангарде»

Еще в прошлый понедельник мы писали о возможном переходе Ильи Ковальчука в «Авангард». И хотя председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов говорил об этом уклончиво — что 37-летний нападающий лишь один из многих в списке, всем было понятно, что Ковальчук окажется в Балашихе. Такова сегодняшняя стратегия клуба — брать имена, а там как получится.

За сутки до закрытия трансферного окна нападающий таки вернулся в КХЛ, заключив соглашение с «Авангардом». Ковальчук подписался на 20 миллионов рублей до конца нынешнего сезона, и еще может продлить контракт на следующий сезон, если игра хоккеиста устроит клуб. То есть если Ковальчук не сможет провести сезон на уровне, которого от него ждут, то «ястребы» расстанутся всего-то с 20 миллионами — подумаешь, цена квартиры в Москве.

А вот насчет того, оправдает ли ожидания крайний форвард, есть большие сомнения. Последний раз Илья Ковальчук выходил на лед летом, а забрасывал и вовсе в марте. Сезон перебежек в Национальной хоккейной лиге показал, что заокеанский уровень он уже не тянет. И примеров, когда не заигравший в НХЛ хоккеист ничего не показывает и в КХЛ, хватает. Те же Роман Любимов или Николай Голдобин не дадут соврать.

За сутки до закрытия трансферного окна Ковальчук таки вернулся в КХЛ, заключив соглашение с «Авангардом». Фото: hawk.ru

Возможно, в «Авангарде» рассчитывают, что Ковальчук добавит клубу медийности, каковой у него и так в избытке, либо поможет на короткой дистанции в плей-офф, выстрелив в самых важных матчах. Время покажет.

Матч и бои недели: «Динамо»-«Ак Барс»

По-настоящему боевым и неуступчивым получился матч московского «Динамо» и «Ак Барса». И пусть вас не вводит в заблуждение счет 2:7 в пользу казанцев — лед в этом поединке плавился только так.

Да, по игре казанцы переиграли подопечных Владимира Крикунова, практически не оставив шансов одному из топов Западной конференции, но зато какие здесь происходили кулачные баталии! Сначала за своего партнера Найджела Доуса, которого жестко толкнул на борт динамовец Бойков, вступился молодой и горячий Дмитрий Воронков, и, надо сказать, вчистую выиграл этот бой.



А вот куда более равный и затяжной поединок случился между динамовцем Волковым и казанцем Кормье, после того как уже канадец жестко принял Андрея Миронова. Мститель-тяжеловес Артем Волков прилетел отвечать за припечатанного к борту одноклубника, и разгорелось побоище почти на минуту — так долго иногда и в боксе с MMA не дерутся.

Патрик Кормье получил 5+20 и ушел в раздевалку, Волков заработал 5 минут. Ну а кто здесь вышел победителем — судите сами.

Разочарование недели: КХЛ присудила Митчеллу НСА и «кинула» свой клуб

Еще одна долгоиграющая тема — конфликт «Северстали» с хоккеистом Заком Митчеллом и его агентом Алешей Пилко — получил развязку на прошедшей неделе. И надо сказать, что финал оказался далек от хэппи-энда.

В своих лучших традициях КХЛ «разрулила» спор так, чтобы никто не оказался прав и неправ тоже. Арбитраж Континентальной лиги просто присудил Митчеллу статус неограниченно свободного агента, а «Северсталь» осталась ни с чем. Хотя череповецкий клуб сделал все по правилам: взял игрока с драфта отказов и предложил ему ту же зарплату, что и в Риге. Только в рублях.

Ходят разговоры, что не последнюю роль в итоговом решении сыграл Пилко, имеющий определенное влияние в кругах хоккейного руководства. Именно словенец якобы подготовил документы и именно он провел адвокатскую «словесную» работу так, чтобы СДК выдал соответствующий статус. Получается, иностранцам в КХЛ вновь почет и уважение и особые условия (вспоминаем историю с карантинами «Йокерита»).

Лучше всех вопросы по вынесенному решению сформулировал эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд:

«Хотелось бы услышать, что «Северсталь» сделала не так. Клуб забрал игрока из списка отказов. А лига отказала череповецкому клубу в правах на хоккеиста и присвоила ему статус НСА. Значит, клуб что-то сделал неправильно? Хотя, как понимаю, «Северсталь» была готова заплатить Митчеллу даже по сегодняшнему, более высокому курсу евро. Если игрок просто говорит, что не хочет ехать в Череповец, надо подавать в арбитраж, присваивать ситуации статус «Конфликт» и взыскивать с игрока две трети оставшейся суммы контракта. При этом права на него все равно остаются за «Северсталью», — сказал Вайсфельд «Матчу».

Что ж, к сожалению, наши надежды не оправдались, и КХЛ снова показала себя лигой, где российские команды с ее стороны никак не защищены. Впрочем, ничего нового.

