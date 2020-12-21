Квартальнов против ФХР и техничных хоккеистов, дубль Воронкова на ЕХТ и Ковальчук в «Авангарде»

Четыре главных итога хоккейной недели

С двух ног и сразу скандалом влетела КХЛ в новую неделю, чтобы тут же прерваться на очередной мало кому понятный и интересный Кубок Первого канала. В центре словесной перебранки оказался наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, на критику которого в адрес ФХР тут же слетелся весь придворный «нафталин» федерации. Помимо конфликтов и Евротура были и довольно странные, но любопытные трансферы — и тут тоже отметились Квартальнов и его «Ак Барс». О том, чем еще запомнилась минувшая хоккейная неделя — в материале «Реального времени».

Скандал недели: Квартальнов против ФХР и ее ручных патриотов

Казалось, понедельничный вечер после игры «Ак Барса» и «Йокерита» не предвещал никакого негатива — казанцы без труда разобрались с финнами на своем льду (4:1), а судьи были благосклонны к хозяевам. Однако на послематчевой пресс-конференции наставник «барсов» Дмитрий Квартальнов разразился тирадой в адрес хоккейного руководства России. Так он отреагировал на замечание журналистов о том, что в составе «Йокерита» играли хоккеисты сборной, а казанский клуб недосчитался Дмитрия Воронкова, Дмитрия Юдина и Никиты Лямкина, вызванных в национальную команду.

— Все пытались и делали. Мы идем навстречу лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но, ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея.

Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более что только одна игра была сегодня в КХЛ, — сказал Квартальнов.

Казалось, понедельничный вечер после игры «Ак Барса» и «Йокерита» не предвещал никакого негатива — казанцы без труда разобрались с финнами на своем льду. Фото ak-bars.ru

А уже во вторник утром, как по отмашке, в СМИ всплыли нафталиновые осуждения главного тренера казанцев, общий смысл которых сводится к «сам дурак». Бывший наставник сборной России (и «Ак Барса») Владимир Плющев, например, посоветовал Квартальнову «поубавить гонор».

«Не слишком ли много говорит господин Квартальнов? Он, по сути, еще ничего не выиграл, никогда не был главным тренером сборной, где бы он ни работал — везде конфликты. На мой взгляд, нужно было бы ему поубавить свой гонор. Не ему решать, когда игроки должны прибывать в сборную... Сейчас выражать недовольство на ровном месте — это, по меньшей мере, непрофессионально. Дата матча «Йокерит» — «Ак Барс» была известна давно и согласована с клубами, — сказал Плющев «Чемпионату». — И не его дело обсуждать финансирование клубов. Если он не в курсе, могу сказать, что «Ак Барс» спонсируется компанией «Татнефть», то есть такими же государственными деньгами, что и сборная», — добавил Плющев.

Немного мягче, но с не менее «пристыживающей» интонацией и с порцией ура-патриотизма по отношению к Кубку Первого канала выступил еще один бывший тренер Борис Михайлов:

«Для любого тренера огромная честь, что его игрока вызывают в национальную сборную. Кубок Первого канала — домашний этап Евротура. На него всегда собирается сильная команда, перед которой стоит задача победить. Международный календарь был обнародован довольно давно, было ясно, что в понедельник, за три дня до старта, игроки должны будут прибыть в расположение сборной», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс».



Форвард Роман Любимов, от услуг которого отказался теперь и московский «Спартак», перешел в казанский клуб в четверг. Фото spartak.ru

«И вот опять» недели: Квартальнов вновь собирает армию «оловянных солдатиков»

В продолжение казанской темы невозможно пройти мимо очередного странного трансфера «Ак Барса», который, вне сомнения, был инициирован Дмитрием Квартальновым.

Радует казанских поклонников разве что тот факт, что на этот раз в обмен на очередного «оловянного солдатика» для армии «работяг» Квартальнова никого из своих не отдали.

Форвард Роман Любимов, от услуг которого отказался теперь и московский «Спартак» (ранее он стал слишком дорогостоящим для «Металлурга»), перешел в казанский клуб в четверг, и этот трансфер вызвал некоторое замешательство. Понятно, что это не прошлогодние «ролевики» Степан Санников и Владимир Галузин, но статистика Любимова в нынешнем сезоне настолько невзрачна, что дальнейшая его карьера связывалась с командами низшего эшелона, а никак не с топ-клубом из Казани.

За «Спартак» Олега Знарка Роман провел 25 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «-17». Вот и остается гадать казанским болельщикам: то ли Любимов такой нефартовый, что находится на площадке не в то время, то ли Знарок использовал его неправильно. Или же все-таки нападающий потерял нужную мотивацию для роста в КХЛ после неудачной попытки закрепиться за океаном? В составе «Филадельфии Флайерз» Любимов выступал в сезоне-2016/2017, проведя в общей сложности 47 матчей и забросив 1 шайбу.

Сможет ли Квартальнов выжать из нападающего что-то полезное? Ведь Любимова уже сложно записать в молодые хоккеисты, да и «биться-бороться» он как будто уже не настроен. Хотя разрушать и делать черновую работу Роман, несомненно, когда-то умел — все как любит Квартальнов. Техничные хоккеисты ему, судя по всему, в плей-офф не нужны.

Самый сложный матч против шведов завершился серией буллитов, а дальше за российской дружиной можно было следить вполглаза. Фото fhr.ru

Безразличие недели: Россия побеждает на малоинтересном Кубке Первого канала

Национальная сборная под руководством Валерия Брагина выиграла домашний этап Евротура «Кубок Первого канала» — дебютный для наставника турнир. Самый сложный матч против шведов завершился серией буллитов, а дальше за российской дружиной можно было следить вполглаза.

Уже никого не удивляет, что новости о победах сборной на очередном этапе Еврохоккейтура сопровождаются комментариями и статьями, общий посыл которых звучит так: «Ждем МЧМ, чтобы посмотреть настоящий хоккей и поболеть за наших парней».

Кубок Первого канала привлекает внимание разве что болельщиков СКА, откуда на него делегировано аж 11 хоккеистов. Даже Кубок Карьяла, прошедший в ноябре, вызывал больше интереса хотя бы потому, что в Финляндию отправилась именно молодежка под руководством Игоря Ларионова, да еще и обыграла всех подряд благодаря божившему Родиону Амирову.

Казанцы могут порадоваться за 20-летнего Дмитрия Воронкова, дебютировавшего на Кубке и выстрелившего дуплетом в заключительной встрече с финнами.

2:0! ВОРОНКОВ! Тянул свою клюшку у финна из-под мышки, тянул — да и вытянул! Дебютная шайба за национальную сборную! #RUSFIN #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/Zewk4P28Tz — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020

Конечно, рядовой зритель, смотрящий хоккей лишь во время игр сборной и не особо следящий за делами внутренней лиги, цепляет вниманием домашний этап Евротура, тем более что его показывают по центральному каналу. Однако болельщицкое «ядро» испытывает в основном раздражение по отношению к этим мини-турнирам, которые постоянно рвут регулярный сезон на паузы и никак не определяют состав сборной на майские чемпионаты мира.



Молодежный чемпионат мира действительно сегодня стоит на первом месте в обсуждениях среди любителей хоккея — турнир вызывает ажиотаж гарантированным искренним и открытым хоккеем и настоящими эмоциями простых пацанов, способных обыгрывать взрослые сборные.

Неоднозначный трансфер недели: Ковальчук — это не Ягр. Так ли он нужен «Авангарду»?

Еще один трансфер — пока еще возможный — способен вызвать гораздо больший информационный шум, чем странный переезд Любимова в Казань.

Илья Ковальчук, поездивший по франшизам НХЛ — от Лос-Анджелеса до Монреаля и Вашингтона, но так и не сумевший закрепиться за океаном на излете карьеры, похоже, точно возвращается в Континентальную лигу. Мало кто может позволить себе приобретение растренированного и уже далеко не молодого, но имеющего немалые запросы игрока (по последним сообщениям, он ожидает зарплату не менее 1 миллиона долларов в год).

Основным претендентом называется «Авангард», разгрузивший немного «шапку» под потолком зарплат после продажи Сергея Шумакова в «Автомобилист». Крайние нападающие подмосковной команде пригодятся. Но оправдается ли ставка на 37-летнего хоккеиста, который не играл с лета?

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов утверждает, что приобретение Ковальчука — это не про имидж, а про усиление.

«Может ли Илья Ковальчук пополнить состав «Авангарда»? Он один из кандидатов. До дедлайна команда поменяется несильно, будет один нападающий. Если, конечно, будет. Если Илья Ковальчук придет, то в первую очередь это не бренд, а очень сильный игрок, капитан и личность. Он очень ответственно подходит к тренировочному процессу, у него боевой дух. Что решили с Костиным? Он пока в команде», — сообщил Крылов «Чемпионату».