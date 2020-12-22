Понять и простить: сбежал ли Азеведо из «Ак Барса»?

Разбираемся в ситуации с нежелающим возвращаться канадцем и изучаем возможную замену

Накануне в спортивном инфопространстве бабахнула новость о том, что болельщики больше не увидят Джастина Азеведо на казанском льду — легионер отказался возвращаться в «Ак Барс» из Канады. В принципе, этого можно было ожидать, семейные проблемы (такова официальная причина отъезда) не решаются за две недели, и форс-мажорное отбытие канадца уже предполагало, что следует подыскивать ему замену хотя бы на всякий случай. О том, как оценивать поступок самого высокооплачиваемого «барса» — считать ли это «подставой» или стоит «понять и простить», а также о возможной замене Ази в лице Песонена, — в материале «Реального времени».

Не такого прощания с Азеведо ждали болельщики

Накануне стало известно, что канадский форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо больше не выйдет на лед в составе казанского клуба в этом чемпионате КХЛ. Об этом сообщил Metaratings, а чуть позже выяснилось, что канадец и вовсе не собирается возвращаться в Казань — он ведет переговоры с руководством «барсов» о прекращении сотрудничества. Свой новый контракт на год Азеведо подписал весной этого года, получив самые большие деньги в команде — 85 миллионов рублей в год.

Один из многолетних лидеров атак казанцев улетел на родину еще в начале декабря. Формулировка причины отъезда обошлась без конкретики — «по семейным обстоятельствам», на фоне которых у хоккеиста возникли эмоциональные проблемы. Общее эмоциональное состояние игрока усугубили, якобы, еще и проблемы со здоровьем.

Свой последний матч за «Ак Барс» Джастин провел 25 ноября, когда казанцы обыграли на выезде «Металлург» (3:2Б), а вот в важнейшем матче в Балашихе с главным конкурентом на Востоке «Авангардом» его уже не оказалось.

Свой последний матч за «Ак Барс» Джастин провел 25 ноября, когда казанцы обыграли на выезде «Металлург» (3:2Б). Фото: Ильнар Тухбатов /ak-bars.ru

Клуб пошел Азеведо навстречу и отпустил его, после чего хоккеист должен был вернуться в Казань для продолжения сезона и подготовки к предстоящему плей-офф. Однако уже из Канады Джастин написал руководству, что не планирует возвращаться в Россию.

В «Ак Барс» Ази перебрался в 2014 году из сенсационного пражского «Льва», добравшегося до финала Кубка Гагарина. Канадец сыграл одну из ключевых ролей в завоевании «барсами» Кубка Гагарина в 2018 году и заслуженно получил в том сезоне награду MVP плей-офф. Всего в составе казанского клуба он набрал 314 очков в 420 матчах.

Демарш, подстава или «можно понять»?

В ситуации с отъездом хоккеиста и его отказом возвращаться, есть, пожалуй, две стороны медали: негативная и «смягчающее обстоятельство».

С одной стороны, каким бы хорошим не был этот игрок и сколько бы пользы он не принес «Ак Барсу», неприятный осадок от такого поступка все-таки остался. Хотя бы потому, что Азеведо, в лучших традициях перебежчиков а-ля Евгений Малкин, поставил свой клуб перед фактом уже на территории другой страны, дабы никто не мог повлиять на его окончательное решение. Разница, правда, в том, что Евгений уехал по самоволке, а Джастин получил от руководства соответствующую санкцию. Да и в «Питтсбурге» канадца вряд ли кто-то ждет, как и в любом другом клубе НХЛ.



С другой стороны, мы не знаем, какие обстоятельства вынудили канадца поступить таким образом. Возможно, дома у Азеведо действительно сложилась безвыходная ситуация, либо супруга просто поставила ультиматум, чтобы отец семейства оставался рядом и искал работу на родине. Другой вопрос, где он теперь будет играть и будет ли вообще.

Так или иначе, самым правильным решением со стороны хоккеиста было бы по-человечески попрощаться с болельщиками (хотя бы по видеосвязи), которые его уважают и любят, и, конечно же, отказаться от любых денежных компенсаций.

Потянет ли Песонен?

Даже если принимать во внимание все возможные семейные и смягчающие обстоятельства Джастина Азеведо, это не отменяет того факта, что по его вине в довольно затруднительное положение попал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. До дедлайна КХЛ остаются считанные дни (последние переходы можно оформить до полуночи 27 декабря), так что замену необходимо найти буквально за неделю. Предположим, что игрок сообщил о своем решении не вчера, а парой дней раньше, — это дело не слишком меняет.

Если Песонен переберется в «Ак Барс», вряд ли кто-то сможет сказать, что это равноценная замена Азеведо. Фото: metallurg.ru

Информация о том, что в Казань может перейти 32-летний Харри Песонен, ставший ненужным «Маталлургу» в середине сезона, уже предполагала, что в «Ак Барсе» намечается подозрительный перебор легионеров. Даже не беря в расчет Доуса, у которого казахстанский паспорт, вместе с Азеведо их набиралось аж семеро.

Если Песонен таки переберется в «Ак Барс», вряд ли кто-то сможет сказать, что это равноценная замена Азеведо — не зря же от него отказались в Магнитогорске. Хотя в желании трудиться и старательности Харри отказать нельзя. В «Магнитке» он провел 33 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков.

Можно ли было ожидать, что в стесненных временных рамках Якубов подберет вариант интереснее? Вряд ли. И не в таких экстремальных условиях получалось не всегда удачно — приобретение Мэтта Фрэттина и Патриса Кормье как показатель. Но такое случается у всех генменеджеров.

Чем запомнился Песонен? Во-первых, «золотом», добытым в составе сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года. В национальной команде форвард был очень даже заметен, набрав 7 (4+3) очков в 10 матчах турнира. Поэтому в «Металлург» из швейцарского чемпионата его приглашали как одного из потенциальных лидеров команды.

Однако, как и остальные легионеры нынешнего сезона, приглашенные Ильей Воробьевым, ничего сверхъестественного Харри не показал. В итоге его стали использовать как игрока четвертого звена. Нельзя отвергать и ту версию, что Воробьев просто не смог использовать сильные стороны старательных финнов. У Песонена довольно неплохой бросок и контроль шайбы, однако при игре в большинстве тренеры «Магнитки» использовали его преимущественно на пятачке.

По последней информации, игроку предлагают доиграть в Казани нынешний сезон. Чудес и искрометного хоккея ждать от него не приходится, но под хоккей Квартальнова финн подходит полностью.