«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 27-я: Сочи

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 27-м, предновогоднем, выпуске проекта, перенесемся из снежной зимы в солнечные субтропики. Да-да, Казанская улица есть и в Сочи.



Вернее, не в самом Сочи, а в его Лазаревском районе — по стандартным меркам, достаточно далеко от того, что принято считать сердцем города. «Большой Сочи» — это крупная агломерация, включающая в себя все, входящее в 99-километровую полосу вдоль моря, вплоть до Туапсинского района. Улица Казанская находится в поселке Вишневка — примерно в 80 км от аэропорта Адлера, ближе к Туапсе. Но все равно она формально входит в состав курортной столицы России. Итак, пройдемся?

До моря здесь не очень далеко, доступность шаговая — как и в любом небольшом поселке между Сочи и Туапсе. Просто вся жизнь здесь сосредотачивается в узкой полоске между морем и предгорьями. Но и до первой линии нам от Казанской далеко. Здесь есть несколько небольших мини-отелей, но основная туристическая инфраструктура в Вишневке представлена частными апартаментами. Мы не увидим здесь достопримечательностей — перед нами все тот же частный сектор. Зато тут будет солнце и непривычная нам, казанцам, растительность.

Начинается Казанская от улицы Майкопской. А Майкопская переходит в шоссе, которое плавно связывает между собой поселки под Сочи — как бусинки в ожерелье.

Собственно, главная примета сочинских поселков — перекусить и остановиться предлагают на каждом шагу. Но есть примета еще главнее — вид на зеленые горы.

Спуск к морю начнется существенно ниже Майкопской улицы, так что отсюда мы воду не увидим. Казанская находится, можно сказать, на задворках Вишневки. И это хорошо заметно по пейзажу. Крупные здания находятся далеко от ворот, на участках. Зато зелень — умопомрачительная.

Как видим, обустройство оград здесь немного отличается от того, что мы видели раньше: благодаря обильной зелени, за профнастилом можно и не скрываться — густая зелень играет роль живой изгороди. Смотрите, какой виноград слева.

Когда смотришь на такие домики, в сознании всплывают горы Кипра, Греции или Испании. И остро ощущается желание приехать сюда на пенсию.

По-прежнему слабо верится в то, что это Россия, правда?

А, хотя очень даже верится. Такое царство профнастила возможно, пожалуй, только у нас.

Но в целом здесь очень уютно.

Наш любимый жанр: профнастилы городов России и их более уютные соседи.

Красивый участок и трогательные пальмочки вдоль ограды. Представляем, какими красивыми они будут, когда вырастут.

Перед нами очень популярное домостроительное решение в этих краях: помимо капитального дома, на участке стоит еще небольшой домик из легких материалов, который сдается курортникам.

Вот этим пейзажем Яндекс-панорамы заканчивают прогулку по Казанской в Сочи. Там, дальше, по дороге в горы, наверняка есть еще что-то интересное. Но в целом картину того, как живут люди на Казанской в летней столице России, мы составили.