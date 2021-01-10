Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

В целом начало года было довольно неприятным — тут и валютные колебания, и начало локдауна, и все сопутствующие сложности, связанные с работой банков, нотариусов, регпалаты и многое другое. Вся отрасль стояла на пороге кризиса, который мог иметь очень серьезные последствия для экономики. Однако благодаря оперативным решениям, которые принимались властями на всех уровнях — и на местном, и на региональном, и на федеральном, этого удалось избежать.

Ключевым моментом, конечно, стала возможность продолжать работу. Если бы стройки остановились, снова запустить их было бы очень сложно, а нагнать темпы работы почти невозможно. Для соблюдения санитарных норм мы ввели на всех своих объектах КПП с обязательным измерением температуры и антисептическими средствами, обеспечили работников средствами индивидуальной защиты.

Очень серьезной помощью и для жителей, и для застройщиков стал ввод субсидированной ипотеки. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это решение перевесило все негативные факторы и для большинства строительных компаний склонило чашу весов в «плюс». Это не значит, что все проблемы удалось решить, остается еще немало системных вопросов: высокая себестоимость строительства, дефицит участков, пригодных для строительства, подключение инженерных сетей и многое другое. Но это уже не имеет отношения к коронавирусу.

Что касается СМУ-88, с самого начала мы старались организовать работу таким образом, чтобы гибко реагировать на возможные риски и при необходимости оперативно перестроиться. 2020 год дал нам в полной мере испытать нашу систему на стрессоустойчивость: что-то сработало хорошо, где-то мы провели работу над ошибками и пересмотрели используемые механизмы.

В целом у нас получилось сохранить динамику строительства, по всем объектам мы движемся или согласно графику, или с опережением. Кстати, перед праздниками как раз получили разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК Skyline на ул. Новаторов на полгода раньше запланированного срока. Кроме строительства, нам за год удалось реализовать три крупных социальных проекта: по собственной инициативе мы провели реконструкцию футбольного поля для школы-интерната №4, вместе с известным уличным художником Рустамом Кубиком нарисовали на ул. Завойского самый длинный мурал в Казани и совместно с профессором Нафисой Мингазовой и экологами КФУ провели экореабилитацию озера Марьино на ул. Короленко.

Этот год всех нас научил тому, что ко всему подготовиться невозможно, и приходится подстраиваться под ситуацию, искать выходы буквально на ходу. И в сложном положении для сотрудников важно не замыкаться, а объединяться, быть в поиске, импровизируя и проявляя креатив.