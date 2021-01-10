Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 9-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией: закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года?
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Илья Вольфсон директор СМУ-88
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В целом начало года было довольно неприятным — тут и валютные колебания, и начало локдауна, и все сопутствующие сложности, связанные с работой банков, нотариусов, регпалаты и многое другое. Вся отрасль стояла на пороге кризиса, который мог иметь очень серьезные последствия для экономики. Однако благодаря оперативным решениям, которые принимались властями на всех уровнях — и на местном, и на региональном, и на федеральном, этого удалось избежать.
Ключевым моментом, конечно, стала возможность продолжать работу. Если бы стройки остановились, снова запустить их было бы очень сложно, а нагнать темпы работы почти невозможно. Для соблюдения санитарных норм мы ввели на всех своих объектах КПП с обязательным измерением температуры и антисептическими средствами, обеспечили работников средствами индивидуальной защиты.
Очень серьезной помощью и для жителей, и для застройщиков стал ввод субсидированной ипотеки. Думаю, можно с уверенностью сказать, что это решение перевесило все негативные факторы и для большинства строительных компаний склонило чашу весов в «плюс». Это не значит, что все проблемы удалось решить, остается еще немало системных вопросов: высокая себестоимость строительства, дефицит участков, пригодных для строительства, подключение инженерных сетей и многое другое. Но это уже не имеет отношения к коронавирусу.
Что касается СМУ-88, с самого начала мы старались организовать работу таким образом, чтобы гибко реагировать на возможные риски и при необходимости оперативно перестроиться. 2020 год дал нам в полной мере испытать нашу систему на стрессоустойчивость: что-то сработало хорошо, где-то мы провели работу над ошибками и пересмотрели используемые механизмы.
В целом у нас получилось сохранить динамику строительства, по всем объектам мы движемся или согласно графику, или с опережением. Кстати, перед праздниками как раз получили разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК Skyline на ул. Новаторов на полгода раньше запланированного срока. Кроме строительства, нам за год удалось реализовать три крупных социальных проекта: по собственной инициативе мы провели реконструкцию футбольного поля для школы-интерната №4, вместе с известным уличным художником Рустамом Кубиком нарисовали на ул. Завойского самый длинный мурал в Казани и совместно с профессором Нафисой Мингазовой и экологами КФУ провели экореабилитацию озера Марьино на ул. Короленко.
Этот год всех нас научил тому, что ко всему подготовиться невозможно, и приходится подстраиваться под ситуацию, искать выходы буквально на ходу. И в сложном положении для сотрудников важно не замыкаться, а объединяться, быть в поиске, импровизируя и проявляя креатив.
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Искандер Юсупов заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой»
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Пришлось быстро адаптироваться, пересмотреть бизнес-процессы, развернуть онлайн-продажи. Мы и до этого были к ним готовы, система же подтолкнула сделать это еще быстрее. Дистанционный офис работает достаточно хорошо, карантинные месяцы вышли более успешными, чем предыдущие.
Для себя мы сделали следующий вывод: всегда нужно быть готовыми к изменениям, быть гибкими и суметь быстро перестроиться. Здесь огромную роль я отвожу команде, ее слаженной работе, которая в нужное время быстро запустила механизмы.
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Анастасия Гизатова руководитель АН «Счастливый дом» и гендиректор ООО «Аркада строй универсал»
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Знаете, сектор недвижимости пережил коронавирус замечательно, ну и наше агентство соответственно. Даже неловко говорить, что у тебя все хорошо и стабильно. В принципе, у всех наших клиентов тоже год получился продуктивным.
Для нас год был хороший и экономически, и психологически. Я пересмотрела формат работы, прошерстила весь Трудовой кодекс и в очередной раз убедилась в том, с каким замечательным коллективом я работаю и как нам везет с клиентами.
Ключевое слово этого года — теплота. Стало больше теплоты в коллективе, с клиентами и партнерами. Все рабочие встречи начинаются с вопросов о здоровье и обмена рецептами, и неважно, покупают однокомнатную на Тэцевской или здание за 400 млн рублей. Сектор недвижимости будет вспоминать этот год как нереально удачный.
Основной вывод: модернизация, пересмотр отношений с сотрудниками через призму Трудового кодекса и всяких изоляций. В отличие от прежних лет, теперь буду копить на налоги, сейчас я сразу откладываю платежи. Важно сделать подушку безопасности и заниматься здоровьем сотрудников.
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Антон Вассерман исполнительный директор компании «Ак Барс Дом»
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Мы достаточно быстро адаптировались к новым рабочим условиям: модернизировали модель продаж и проводим дистанционные сделки через обновленный сайт с жителями не только Казани, но и других регионов. Свою первую онлайн-сделку с жителем из Челябинска мы провели в 2019 году, поэтому к началу самоизоляции мы были полностью готовы как технологически, так и юридически.
Также мы прокачали навык быстрого и правильного реагирования на такие изменения, после которых рынок уже не будет прежним. В частности, речь о цифровизации многих процессов в цепочке от первого касания до покупки. Пожалуй, теперь уже стандартом для многих застройщиков становится наличие 3D-туров не только по квартирам, но и по дворам в целом. Например, в добавок к упомянутому мы успешно запустили два мобильных приложения для клиентов и партнеров. Также сейчас мы продолжаем работу над созданием экосистемы сервисов для нынешних и будущих жильцов, которая позволит перенести вызов сантехника, передачу показаний счетчика и записи с видеокамер в онлайн.
В период самоизоляции особенно остро многие почувствовали, насколько важно и ценно иметь хорошую придомовую инфраструктуру: когда двор заменяет место отдыха, активных прогулок, развлечений и спортзал. Мы еще раз убедились, что в вопросах разработки продукта движемся в правильном направлении, создавая концептуальные тематические дворы для отдыха жильцов всех возрастов.
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Мурат Ахмеров генеральный директор «А-Девелопмент»
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Пережить коронакризис нам помогло то, что многие сделки по недвижимости были распределены во времени, некоторые тянулись по три месяца, какие-то — полгода, год.
Поддержало и то, что наши контрагенты пошли навстречу, дали скидки по аренде, а те, кто оказывает услуги, предоставили отсрочки платежа. Важно, что и команда собралась, затянули пояса, немного оклады даже сократили, и это позволило нам сплоченно выстоять и пережить коронакризис.
Для себя мы сделали вывод, что действительность требует гибкости, надо быстро уметь перестраивать бизнес-модели, надо находить надежных партнеров. Процентов 10% людей — патологические негодяи. А есть еще одна категория — те, кто ведет себя непорядочно, если у них возникает такая возможность. Поэтому нужно сосредоточиться на работе с порядочными людьми. А с теми, которые «туда-сюда», — работать в жестких договорных рамках.
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Юрий Мочалин коммерческий директор строительной компании «Домкор»
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Этот год заставил нас пересмотреть подходы с точки зрения ведения бизнеса. Мы более ответственно начали относиться к своему персоналу: в самом начале пандемии, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, оперативно организовали удаленные рабочие места и отправили большую часть офисных сотрудников по домам. Тех, кто по долгу службы не имеет возможности покинуть рабочие места, в полном объеме обеспечили средствами индивидуальной защиты, антисептиками, рециркуляторами воздуха. Организовали серьезный входной контроль и термометрию во всех офисах и на стройплощадках.
Запомнится 2020 год и тем, что на фоне экономического кризиса нашей отрасли не дали упасть: в короткие сроки стройки по всей стране были возобновлены. Более того, правительство предоставило застройщикам хорошую меру поддержки в виде ставки по ипотеке в 6,5 %. Она нивелировала все возможные потери. Спрос как минимум не упал по сравнению с предыдущим ажиотажным годом.
Выводов по итогам 2020-го много. Главный из них — что мы ни от чего не застрахованы, форс-мажор может наступить в любой момент. Например, апрель для нас был просто пугающим, мы не понимали, что будет дальше. Закрытие границ определенным образом повлияло на трудовые ресурсы: со строек исчезли мигранты, и мы, как и остальные строительные компании, стали испытывать кадровый голод. Это в очередной раз подводит нас к выводу, что мы сами должны формировать некие ресурсные центры, которые будут готовить специалистов. Рассчитывать на прежние потоки трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья в новой реальности не приходится. По крайней мере в ближайшее время.
Кроме того, мы на своем примере убедились: достаточно большую часть повседневной работы можно осуществлять в онлайн-режиме без ущерба для эффективности и качества. Переводя часть функционала на аутсорсинг или удаленный режим, мы сокращаем затраты по содержанию офиса и рабочего места. А некоторые процессы теперь вообще планируем перестроить, максимально исключая человеческий фактор. Однако люди, конечно, были и остаются самым главным богатством компании.
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Рафаэль Сыражев владелец компании «Невада РТ»
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Когда в марте ввели первые ограничения на пересечение границ районов, на выезд из Казани, когда людям запрещалось без уважительной причины даже выходить из дома, этот период оказался самым неопределенным. Люди, еще до конца не отдавая себе отчет, насколько все серьезно, были, конечно же, напуганы тем, что происходит у нас. И в этот период наша девелоперская компания «Невада РТ», основным продуктом которой является продажа земельных участков преимущественно в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском районах, впервые столкнулась с тем, что за две-три недели не было звонков вообще. Не было людей, интересующихся покупкой недвижимости, и не было, соответственно, желающих выехать на экскурсию для подбора участка. У людей голова была занята точно не этим.
Как раз в этот период мы, как представители офлайн-бизнеса, ощутили на себе всю уязвимость нашего положения. Однако, как показала практика, народ наш неусидчивый, две-три недели отсиделись в окопе, потом начали потихоньку выбираться. Появились «разрешительные» СМС на передвижение. В этот период случилось наслоение макроэкономических факторов: цена на нефть испытывала очень сильную волатильность, доллар скакал, на фондовом рынке что-то происходило. И в такие периоды как раз бывает, что люди освобождаются от своих активов, в том числе и на бирже. При этом они стараются вложить наличность в классические виды инвестирования. И тогда, после периода затишья, мы ощутили просто мегаповышенный спрос на наш продукт. За последний месяц сезона мы нагнали отложенный на две-три недели спрос, а потом даже обогнали. Если сравнивать со строительным сезоном прошлого года, в 2020 году у нас в какие-то месяцы было даже увеличение продаж до 20 процентов.
Как предприниматель, бизнесмен, человек, обязанный держать руку на пульсе всего того, что у нас происходит в мире, отслеживать тенденции, динамику, я сейчас, конечно, склоняюсь в пользу диверсификации бизнеса. Поскольку наш продукт, загородную недвижимость, туда никак нельзя перетащить, рассматривал альтернативные источники доходов, новые направления именно в онлайне. И остановился на продвижении эмоционального интеллекта и продвижении такой трендовой новейшей профессии как интеллект-тренер, которая как раз призвана в такие периоды неопределенности давать людям точки опоры, энергию, позитив, вытаскивать их из уныния, депрессии, повышать самооценку, контролировать чувства и эмоции. В этом направлении я и создал онлайн-школу.
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Юрий Чикиров генеральный директор ООО «РЕАГЕНТСТВО»
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Коронакризис затронул всех, а не только бизнес, но и, прежде всего, предпринимательское мышление. Он показал, что скорость изменений настолько высока, а самое главное внезапна, на уровне бифуркации, что предположения о нашей стабильности существенно были преувеличены.
По факту, нам потребовалось полное переосмысление по бизнес-процессам, затратам компании, маркетингу. Есть выражение — лягушку можно сварить медленно, повышая температуру, но из кипятка она выпрыгивает. В связи с этим внезапная пандемия позволила мне, как предпринимателю, осознать все слабые стороны своего бизнеса и начать его перестройку.
В чем-то я даже благодарен этим изменениям, так как теперь мы в еще большей степени усилили автоматизацию своих процессов, активнее используем облачные технологии в своей деятельности, а также концентрируемся на основном виде деятельности, повышая ее эффективность.
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