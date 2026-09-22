Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon
Решение находится в высокой степени проработки, заявил замминистра финансов
В Минфине России обсуждают введение отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с РВБ. Об этом сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов.
— Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство, — заявил он.
Решение по Ozon сейчас находится в высокой степени проработки, добавил Сазанов. Для бюджета перенос сроков уплаты будет посильным. Объемы возможной поддержки замминистра финансов пока не назвал.
Напомним, в России уже действуют меры поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. В частности, устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты:
- налога на добавленную стоимость (НДС) (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию);
- налога на прибыль;
- налога при применении упрощенной налоговой системы (УСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН);
- страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года — июле 2027 года, с последующей рассрочкой.
В начале сентября сообщалось, что меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших от атак БПЛА, могут распространить на другие площадки.
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