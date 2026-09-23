ФАС запустит цифровую платформу на базе ИИ

Нововведение ускорит работу подразделений и исключит принятие противоречивых решений внутри ведомства

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Федеральная антимонопольная служба России в 2026 году планирует внедрить искусственный интеллект и создать единую цифровую базу решений. Об этом на семинаре-совещании территориальных органов службы в Мурманске сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский, передает ТАСС.

— В 2026 году мы создаем цифровой дашборд-контроллер функций на базе искусственного интеллекта. Система объединит все территориальные органы, центральный аппарат, аккумулирует все решения в единую базу, — сказал Шаскольский.

По его словам, нововведение ускорит работу подразделений и исключит принятие противоречивых решений внутри ведомства.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Кроме того, ФАС запустит специализированный сайт с письмами-разъяснениями регуляторов, планами территориальных органов и тематическими обзорами. «Нам важно не просто регламентировать процесс, а создать экосистему профессиональных знаний. Участники закупок смогут заглянуть, найти актуальную практику и принять взвешенное решение в спорной ситуации», — пояснил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила добавить в НВВ электросетей расходы на безопасность. В ведомстве подчеркнули, что тарифы для населения не изменятся, они по-прежнему будут устанавливаться с учетом предельных индексов платы граждан.

Алсу Сабирзанова