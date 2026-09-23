Генсек ООН Гутерриш призвал регулировать ИИ, как ядерное оружие

А также предложил заключить двусторонние соглашения для запрета «роботов-убийц» и защиты детей от использования в качестве подопытных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи на 81-й Генеральной Ассамблее призвал мировые правительства взять на себя ответственность за регулирование искусственного интеллекта, приравняв его экзистенциальные риски к угрозам ядерного оружия.

По его словам, власть сместилась от территории и финансов к данным и алгоритмам, которые развиваются с необычайной скоростью.

Генсек отметил, что сами разработчики систем бьют тревогу из-за отсутствия прозрачности и надзора, призвав заключить двусторонние соглашения для запрета «роботов-убийц» и защиты детей от использования в качестве подопытных.

Реальное время / realnoevremya.ru

В контексте растущей многополярности Гутерриш заявил, что странам необходимо выстроить сеть торговых и технологических связей, чтобы избежать господства одного государства или разделения мира на два противостоящих блока. Он подчеркнул, что если этот процесс не упорядочить, усиление конкуренции может привести к конфронтации по историческому сценарию Европы перед Первой мировой войной.

Напомним, срок полномочий нынешнего генсека, Антониу Гутерриша, истекает 31 декабря 2026 года. Дональд Трамп выразил намерение выдвинуть президента ФИФА на пост генсека ООН.

Зульфат Шафигуллин