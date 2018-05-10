Якупова Венера Абдулловна

Общая информация

Главный редактор газеты «Казанские ведомости»

Образование:

Окончила Казанский государственный университет, факультет журналистики (1981 г.), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1986 г.). Освоила программу МВА «Мастер делового администрирования» Высшей международной коммерческой школы(Франция), Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Казанского финансово-экономического института (2004 г.).

Трудовая деятельность:

С 1981 по 1984 гг. — корреспондент газеты «Зеленодольская правда».

С 1986 по 1995 гг. — корреспондент, заведующая отделом редакции, заместитель редактора газеты «Молодежь Татарстана».

С 1995 г. — главный редактор газеты «Казанские ведомости».

С 2008 г. — директор филиала АО «ТАТМЕДИА» редакция газеты «Казанские ведомости»

Член Союза писателей Татарстана, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Член Союза журналистов РТ, заместитель председателя Союза журналистов Республики Татарстан.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.





Дата последнего обновления: